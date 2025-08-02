شاهد: سرايا القدس تستهدف مقر قيادة إسرائيلي في خان يونس (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، مشاهد من استهداف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت سرايا القدس في بيان عبر قناتها على تليغرام: “سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها مقر قيادة وسيطرة لجيش العدو بتوجيه صاروخ من نوع (107) شمال مدينة خان يونس”.

ويظهر في المقطع المصور رصد مقاتلي السرايا تحركات جنود الاحتلال داخل مقر القيادة والسيطرة.

ويتضمن المقطع مشاهد تجهيز وتوجيه صاروخ من نوع 107 باتجاه مقر القيادة والسيطرة وإصابة الصاروخ بعد إطلاقه للهدف المستحدث في منطقة التوغل.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة لليوم الـ665 على التوالي.