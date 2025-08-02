عائلات الأسرى الإسرائيليين: أولادنا أصبحوا عظاما وجلودا (فيديو)

نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة مظاهرة، اليوم السبت، في تل أبيب لمطالبة الحكومة بالوصول إلى صفقة شاملة تُنهي الحرب وتؤمن عودة جميع الأسرى.

وأقامت عائلات الأسرى معسكرا احتجاجيا بأسلاك شائكة وسط تل أبيب، كرمز للمحتجزين ومعاناة الأسر، خاصة بعد نشر مقطع فيديو لأوضاع الأسير أبيتار دافيد.

وقيدت العائلات نفسها داخل سياج شائك، ورفعت لافتات موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية كتب عليها: “انظروا إلينا في العيون” و”أوقفوا هذه الكابوس” و”لا تأجيلات بعد الآن”

وقالت والدة الأسير في غزة ماتان تسنغاوكر: “مقاطع الفيديو التي نشرت في اليومين الأخيرين للمخطوفين تمزقنا”.

بينما قالت إيناف زانجاوكر، والدة أحد الأسرى: “أولادنا أصبحوا عظاما وجلودا” “إن لم نحرر الجميع الآن فلن يعيشوا طويلا”.

وطالبت عائلات الأسرى خلال المظاهرة باستئناف المفاوضات للوصول إلى صفقة شاملة تُنهي الحرب وتؤمن عودة جميع الأسرى الأحياء والأموات بشكل فوري.

كما طالبوا الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين ووقف الحرب فورا.

ويتكوف يلتقي العائلات

ونقلت يسرائيل هيوم أن “المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف التقي مع العائلات في ساحة المختطفين بتل أبيب”.

وشهدت تل أبيب احتجاجات كثيرة منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن الاحتجاجات تتصاعد في الفترة الأخيرة لمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد نشرت أمس الجمعة مقطع فيديو جديد يُظهر وضع جندي إسرائيلي أسير لديها.

وعرض المقطع مشاهد حديثة تُظهر علامات الضعف الشديد على الأسير، أبيتار دافيد بالتوازي مع صور لأطفال غزة تبدو عليهم آثار المجاعة بسبب استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويأتي نشر هذا المقطع بعد يوم واحد فقط من بث حركة الجهاد الإسلامي تسجيلاً للأسير روم برِسلافسكي، ما دفع عائلته للمطالبة بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير.