بعد رصد دقيق.. سرايا القدس تهاجم مقر قيادة تابع للاحتلال في مدينة غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مقاتليها مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، داخل مدرسة الفرقان جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة لجنود الاحتلال، أعلى مبنى المدرسة، وكذلك رصد تجمع لعدد من الجنود والآليات العسكرية التابعة للاحتلال في محيطها، وتحرك بعض الآليات.

بعد ذلك، انتقلت المشاهد لتصوير استعدادات مقاتلي سرايا القدس لقصف مقر الاحتلال بقذائف الهاون، وسط صيحات التكبير.

ورصدت المشاهد لحظات سقوط القذائف على جنود الاحتلال وآلياته في محيط المدرسة، وتصاعد الدخان من موقع القصف، بينما هتف أحد المقاومين “الله أكبر ولله الحمد”.

وشهد اليوم الأربعاء عمليات عدة نفذتها فصائل المقاومة في قطاع غزة. إذ بثت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لقصف مقرات وحشود قوات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتلين تابعين لها تمكنوا من الإغارة على موقع لقوات الاحتلال جنوب شرق خان يونس، ونفذوا عملية مركبة، تضمنت استهداف دبابات، وقصف منازل تحصن فيها جنود الاحتلال، والإجهاز على من فيها، من المسافة صفر، وقنص قائد دبابة، وقصف المواقع المحيطة بمكان العملية، وتفجير استشهادي نفسه في قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بدء عملية “عربات غدعون العسكرية (ب)” في قطاع غزة. وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فإن العملية الحالية قد تستغرق وقتا طويلا، ولكن يمكن أن تتوقف وفقا لتعليمات المستوى السياسي.