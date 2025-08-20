بيان تحذيري من وزارة الداخلية بشأن نظام جديد أطلقته “مؤسسة غزة الإنسانية”

أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية والأمن الوطني في قطاع غزة تحذيرا عاجلا للمواطنين، مطالبة إياهم بعدم تقديم أي بيانات شخصية أو صور لما يعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي أكدت الوزارة أن عملها يتم تحت إشراف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.

معلومات للتجنيد

وذكر بيان الوزارة أن هذه المؤسسة الأمريكية (GHF) تطلب من المواطنين معلومات شخصية وصورا بطرق تتجاوز الأعراف المعتادة في العمل الإنساني والإغاثي، مما يثير الشكوك حول أهدافها الحقيقية.

وقد اتهمت الوزارة المؤسسة بأنها تمارس دورا أمنيا واستخباريا بـ”النظام الجديد” الذي أطلقته تحت غطاء العمل الإنساني، وتهدف إلى تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

هندسة التجويع

وأضاف البيان أن المؤسسة تسعى لتجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات عبر المؤسسات الدولية مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأضافت أنها تتماهى مع سياسة الاحتلال في “هندسة التجويع” عبر ربط المساعدات بمسالك خطرة تشكل تهديدا لحياة المدنيين.

وجدد بيان وزارة الداخلية دعوتها المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل تحجيم دور هذه المؤسسة وإعادة تفعيل عمل المنظمات الأممية، كما حثت المواطنين في القطاع على عدم الاستجابة لها أو التعاون معها حفاظا على سلامتهم.

أداة قاتلة للسيطرة

وأدانت 108 منظمات دولية وإقليمية في بيان مشترك، الخميس الماضي، ما وصفته بـ”الشروط التعسفية” التي تفرضها إسرائيل على عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس النرويجي للاجئين، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول المساعدات عبر فرض قيود معقدة وغير مبررة، من بينها ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي آلية جديدة تُقدَّم على أنها لتنسيق وتسهيل دخول الإمدادات، لكنها في الواقع أداة رقابة وسيطرة تهدد حياة المدنيين، على حد وصف البيان.

وأكد البيان أن مؤسسة غزة الإنسانية “هي أداة قاتلة للسيطرة، إذ قُتل ما لا يقل عن 859 فلسطينيا في محيط مواقع المؤسسة منذ بدء عملها.