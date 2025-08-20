عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين بالجنائية الدولية.. ترحيب إسرائيلي وصدمة فرنسية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أربعة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

واتهم وزير الخارجية ماركو روبيو المسؤولين بالمشاركة في مساعٍ للتحقيق أو التوقيف أو الملاحقة بحق مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين، من دون موافقة حكومتي واشنطن أو تل أبيب.

والمستهدفون هم: كيمبرلي بروست (كندا)، ونيكولا غيو (فرنسا)، ونزحة شميم خان (فيجي)، ومام ماندياي نيانغ (السنغال).

وغيو قاض في المحكمة ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وخان ونيانغ هما نائبا المدعي العام في المحكمة.

وأشار روبيو إلى أن الخطوة تأتي تنفيذًا لمرسوم تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، مشددًا على أن المحكمة باتت تمثل “تهديدًا للأمن القومي الأمريكي”.

وأضاف الوزير أن بلاده ستتخذ “كل الإجراءات الضرورية” لحماية قواتها وسيادتها وحلفائها مما وصفه بـ”التجاوزات غير المشروعة” للمحكمة، داعيًا الدول التي لا تزال تدعمها إلى مراجعة مواقفها.

وبمقتضى العقوبات، يتم تجميد أي تعاملات أو أصول للمسؤولين المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من المشاركة بأي نشاط خاضع للقوانين الأمريكية.

The @IntlCrimCourt continues to disregard national sovereignty and facilitate lawfare through efforts to investigate, arrest, detain, and prosecute American and Israeli nationals. In response, I am sanctioning four additional ICC officials. We will continue to hold accountable… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 20, 2025

رد المحكمة

من جهتها استنكرت المحكمة الجنائية الدولية الإعلان عن العقوبات الأمريكية الجديدة، قائلة إنها تعد “هجوما صارخا على استقلال مؤسسة قضائية غير متحيزة وإهانة للنظام الدولي والضحايا الأبرياء بالملايين حول العالم”.

وتأتي العقوبات في إطار حملة تصعيدية متواصلة ضد المحكمة الجنائية الدولية من جانب واشنطن، كما تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر من فرض إدارة الرئيس ترامب عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي فبراير/شباط الماضي فرضت واشنطن عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

ترحيب إسرائيلي

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار العقوبات، قائلا إنه “عمل حاسم ضد حملة التشويه الكاذبة ضد دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، مع الحقيقة والعدالة”.

بدوره، أشاد وزير الخارجية غدعون ساعر “بوقوف وزير الخارجية الأمريكي إلى جانب الحق والعدالة وفرضه عقوبات على قضاة ما يُسمى ’المحكمة الجنائية الدولية‘”.

فرنسا

من جهتها، أعربت فرنسا عن صدمتها إزاء العقوبات الأمريكية ضد أربعة من قضاة الجنائية الدولية بينهم قاض فرنسي.

وجددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان دعم باريس “الثابت” للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، ودعت الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات.