هجوم مركّب في خان يونس.. إسرائيل تتحدث عن محاولة اختطاف جنود والقسام تكشف تفاصيل العملية

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتلين تابعين لها تمكنوا صباح اليوم الأربعاء من الإغارة على موقع مستحدث لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، “بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة”.

وأقرّت إذاعة جيش الاحتلال، بإصابة 3 جنود إسرائيليين بالهجوم على موقع مستحدث شرقي خان يونس، ووصفته بـ”حادثة غير عادية”. وقال بيان لجيش الاحتلال “أُصيب مقاتل من كتيبة نحشون (90) التابعة للواء كفير بجروح خطيرة، وأُصيب مقاتلان آخران بجروح طفيفة، في اشتباك وجها لوجه”.

اقتحام الموقع

وكشفت القسام في بيان، أن مقاومين تابعين لها، اقتحموا الموقع واستهدفوا عددًا من دبابات الحراسة من نوع “ميركافا 4” بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105”.

كما استهدف مقاومو القسام عددًا من المنازل التي يتحصن فيها جنود الاحتلال بـ6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة، كما جاء في بيان القسام.

الإجهاز على جنود الاحتلال

وقال البيان “اقتحم عدد من المجاهدين المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدية، وتمكن مجاهدو القسام أيضا من قنص قائد دبابة ميركافا 4 وإصابته إصابة قاتلة”.

وأضاف البيان “المجاهدون دكوا المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، وتم دك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المجاهدين من المكان”.

وقال البيان “فور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، واستمر الهجوم لعدة ساعات، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

“محاولة اختطاف جنود”

وأفاد بيان لجيش الاحتلال بأن أكثر من 15 (من المقاومين) نفذوا هجومًا مركبًا شمل إطلاق رشاشات وصواريخ مضادة للدروع، وتسلل عدد منهم إلى تحصين تابع لقوات كتيبة نحشون من لواء كفير في منطقة خان يونس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد زعمت أن جيش الاحتلال “أحبط”، ظهر اليوم، محاولة مجموعة مسلحة التسلل إلى موقع عسكري في منطقة خان يونس.

ونقلت عن بيان الناطق العسكري، قوله إن “أفراد الخلية خرجوا من فوهة نفق قرب الموقع العسكري وبدؤوا بإطلاق كثيف للنار باستخدام رشاشات ثقيلة وقذائف مضادة للدروع، في محاولة لتنفيذ عملية اقتحام محتملة”.

وادّعت أن جنودا من لواء “كفير” ووحدة “حروب” كانوا في الموقع، اشتبكوا معهم وتمكنوا بدعم جوي من تصفية 8 منهم، وأضافت “بينما فرّ الباقون تحت نيران الطائرات والدبابات التي جرى استدعاؤها فورًا إلى المكان”.

ونقلت عن مصادر عسكرية أن عملية التسلل كانت مدروسة مسبقًا، ويُعتقد أنهم كانوا يخططون لاختطاف جنود من داخل الموقع، وقالت “تواصل القوات عمليات التمشيط في المنطقة، بحثًا عن بقية أفراد الخلية الذين فرّوا من مكان الاشتباك”.