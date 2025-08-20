كتائب شهداء الأقصى توثق عمليتين ضد قوات الاحتلال في غزة (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأربعاء، مشاهد توثق عمليتين نفذتهما ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وركزت العمليتان على قصف مقرات وحشود قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وتضمنت العملية الأولى، وفقا “للفيديو” الذي نشرته الكتائب على “تلغرام”، تنفيذ “لواء الشهيد القائد نضال العامودي”، عملية قصف مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال، في منطقة السطر الغربي، شمال مدينة خان يونس، جنوب غزة، وذلك بالصواريخ وقذائف الهاون.

وتضمنت المشاهد عملية التحضير الدقيقة التي قامت بها كتائب شهداء الأقصى، بما في ذلك تجهيز الرؤوس المتفجرة، وإعداد مسرح العملية، ثم إطلاق الصواريخ.

أما العملية الثانية، فكانت عبارة عن قصف حشود قوات الاحتلال في محيط جبل الصوراني، شرق حي التفاح، بقذائف الهاون، من عيار 60 النظامي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتلين تابعين لها تمكنوا من الإغارة على موقع مستحدث لقوات الاحتلال جنوب شرق خان يونس، واستهدفوا عددا من دبابات الحراسة من نوع “ميركافا 4”.

كما استهدف مقاومو القسام، وفق البيان، منازل تحصن فيها جنود الاحتلال بقذائف وأسلحة رشاشة، واقتحم المقاومون المنازل وأجهزوا على عدد من جنود الاحتلال بداخلها، كما قنصوا قائد دبابة “ميركافا 4”.

وأضاف بيان القسام “المجاهدون دكوا المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، وتم دك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المجاهدين من المكان”، وفور وصول قوة الإنقاذ، فجّر استشهادي نفسه في جنود الاحتلال، وأوقعهم بين قتيل وجريح.