سياسة|أستراليا

“لا خدمات لقتلة الأطفال”.. أسترالية تطرد إسرائيليا من صالونها (شاهد)

متظاهر يحمل لافتة خلال مسيرة تضامنية مع غزة في ٢٧ يوليو/تموز ٢٠٢٥ في سيدني، أستراليا.
20/8/2025-|آخر تحديث: 12:00 PM (توقيت مكة)

أثارت صاحبة صالون تصفيف شعر أسترالية الجدل عندما طردت شابا إسرائيليا، في حادثة لم تتوقف عند عتبة الباب، بل تحولت إلى معركة كلامية أمام الكاميرات، كشفت عن عمق المشاعر المتأججة بسبب أحداث غزة.

“قاتل أطفال”

بدأ الأمر عندما دخل شاب إسرائيلي لطلب خدمة، ولكن بعد كشفه عن هويته وتأكيده أنه خدم في جيش الاحتلال، لم تتردد صاحبة الصالون في طلب مغادرته.

وعندما سألها صحفي أسترالي إسرائيلي، في وقت لاحق عن سبب طردها لجندي الاحتلال، أجابت بكلمات محددة “لأنه قاتل أطفال… كان ضمن قوة إسرائيلية لقتل الأطفال”.

وعندما اتهمها الصحفي بالعنصرية ضد اليهود، لأنها طردت شخصا يتحدث بلهجة إسرائيلية، نفت ذلك وعادت لتؤكد السبب الرئيسي “لأنه كان في جيش الإبادة الإسرائيلي، القاتل للأطفال”.

ووصفت جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه “جيش الجريمة” وليس جيش الدفاع كما يجري تسميته داخل إسرائيل.

المصدر: الجزيرة مباشر

