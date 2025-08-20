“لا خدمات لقتلة الأطفال”.. أسترالية تطرد إسرائيليا من صالونها (شاهد)

أثارت صاحبة صالون تصفيف شعر أسترالية الجدل عندما طردت شابا إسرائيليا، في حادثة لم تتوقف عند عتبة الباب، بل تحولت إلى معركة كلامية أمام الكاميرات، كشفت عن عمق المشاعر المتأججة بسبب أحداث غزة.

“قاتل أطفال”

بدأ الأمر عندما دخل شاب إسرائيلي لطلب خدمة، ولكن بعد كشفه عن هويته وتأكيده أنه خدم في جيش الاحتلال، لم تتردد صاحبة الصالون في طلب مغادرته.

وعندما سألها صحفي أسترالي إسرائيلي، في وقت لاحق عن سبب طردها لجندي الاحتلال، أجابت بكلمات محددة “لأنه قاتل أطفال… كان ضمن قوة إسرائيلية لقتل الأطفال”.

“قـتـ ـلـة أطفال”.. صاحبة صالون أسترالية تطرد أحد زبائنها بعد اكتشاف هُويته الإسرائيلية وتطرد صحفيا أستراليا إسرائيليا #الجزيرة_مباشر #أستراليا pic.twitter.com/BN2MPzMUQJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 19, 2025

وعندما اتهمها الصحفي بالعنصرية ضد اليهود، لأنها طردت شخصا يتحدث بلهجة إسرائيلية، نفت ذلك وعادت لتؤكد السبب الرئيسي “لأنه كان في جيش الإبادة الإسرائيلي، القاتل للأطفال”.

ووصفت جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه “جيش الجريمة” وليس جيش الدفاع كما يجري تسميته داخل إسرائيل.