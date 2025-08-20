من فيديو العصي إلى قاعة التحقيق.. مقتل مشتاق أحمد يثير غضب مسلمي الهند (شاهد)

لقي خمسيني مسلم مصرعه بعد تعرضه للضرب المبرح، ليل الجمعة، على يد حشد من القرويين الهندوس بزعم الاشتباه في أنه سارق، في مقاطعة غوراخبور بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وعثر المارة على جثمان الضحية “مشتاق أحمد”، صباح السبت، فيما انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهره وهو يتلقى الضرب بالعصي من قِبل مجموعة من الأشخاص.

ويُظهر أحد المقاطع 3 أشخاص ينهالون عليه بالضرب فيما عدد كبير من الناس يصيحون في الخلفية، وقد سقط الضحية على الأرض، لكن المعتدين واصلوا ضربه.

लोकेशन : गोरखपुर,यूपी 48 वर्षीय मुश्ताक अली की चोरी के शक में ग्रामीणों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी । pic.twitter.com/XqNDUIMmIJ — The Muslim (@TheMuslim786) August 18, 2025

اشتباه في الشرطة

وأبدى أفراد من عائلة الضحية شكوكهم عن دور الشرطة في القضية، وأفاد زبير جار الضحية للجزيرة مباشر، أن أحمد كان يتردد على مركز الشرطة بخصوص قضية عائلية أخرى، ومعه مبلغ 50 ألف روبية طلبها منه أحدهم.

وفي يوم وفاته، ذهب أحمد إلى المركز صباحًا، لكن في الظهيرة عُثر على دراجته النارية على بعد 3 كيلومترات من المركز في إحدى القرى، ثم نقلتها الشرطة إلى المركز، بحسب زبير.

وفي صباح اليوم التالي عُثر على جثمانه في المنطقة، غير أن الشرطة أرسلت الجثة للتشريح دون إبلاغ عائلته أو عرضها عليهم.

اعتداء وحشي

وقال محمد زبير إن أحمد تعرض للضرب على يد أفراد من المجتمع الهندوسي بينما كانوا يوجهون له إهانات دينية.

وأضاف “كان هناك ما بين 15 و20 شخصا يضربونه بوحشية”، وتابع “لا نعلم لماذا اعتدوا عليه، لقد أخبرهم أن منزله في قرية قريبة، ومع ذلك استمروا في ضربه”.

وقالت الشرطة إنها علمت بمقاطع الفيديو، وفتحت محضرا بناء على شكوى من عائلة الضحية، وأشارت إلى أنها اعتقلت 5 أشخاص بعد التعرف عليهم من تسجيلات الفيديو، وأن التحقيقات جارية.