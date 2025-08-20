ناشطون يفاجئون نائب ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بالهتاف لفلسطين (فيديو)

هتف ناشطون بالحرية لفلسطين، في مواجهة جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، أثناء زيارتهما لأفراد الحرس الوطني في محطة القطارات بالعاصمة واشنطن.

وسمعت الهتافات بوضوح أثناء مصافحة دي فانس لعدد من جنود الحرس الوطني، وكذلك أثناء حديثه مع هيغسيث، وسط محاولة منهما لتجاهل الهتافات.

وتتصاعد المظاهرات والاحتجاجات الداعمة لفلسطين في الولايات المتحدة، وخاصة في الجامعات وبين الشباب.

وخلال اللقاء، قال دي فانس، إنه “لا يمكن السماح بانتشار الفوضى في العاصمة”. وأضاف أن الجريمة تقلصت بنسبة 35% بعد نشر الحرس الوطني فيها، وفقا لقوله.

وأكد دي فانس أن “أغلب سكان العاصمة يؤيدون خطتنا لاستعادة الأمن”، وأن ترامب “يريد تحقيق السلام وإعادة الأمن لشوارعنا”.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي إن الجيش والحرس الوطني يعملان بجد لإعادة الأمن والأمان للعاصمة.

وكان ترامب قد أعلن “حالة طوارئ أمنية عامة”، لاستعادة الأمن في واشنطن. وقرر وضع إدارة شرطة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية الكاملة، وجلب عدد كبير من أفراد الحرس الوطني إلى المدينة، في وقت يتواصل الجدل بشأن تلك القرارات.

ويتمتع الرئيس بسلطة واسعة على أفراد الحرس الوطني بالعاصمة، على عكس الوضع في الولايات، حيث يحظى حكامها عادة بسلطة نشر القوات، فيما يُحظر على الجيش الأمريكي عموما بموجب القانون المشاركة بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون المحلية.