وزير الدفاع المصري يزور المنطقة الشمالية ويتحدث عن “مهمة مقدسة” (فيديو)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، اليوم الأربعاء، بعدد من مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن اللقاء جاء “في إطار الاجتماعات الدورية لتوحيد المفاهيم حول مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري على كافة الأصعدة”.

وخلال كلمته، أكد اللواء ياسر عبد المعز الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أن “رجال المنطقة يجددون العهد بمواصلة العطاء ومضاعفة الجهود للوصول لأعلى مستويات الجاهزية القتالية، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بعقيدة إيمانية راسخة تُعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار مهما كلفهم ذلك من تضحيات”.

“حماية الأمن القومي مهمة مقدسة”

ومن جانبه، استعرض وزير الدفاع التحديات المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي في ضوء المتغيرات بالمنطقة، مؤكدًا أن “الدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء قوة قادرة على مواجهة التحديات تحت مختلف الظروف”.

وأشار صقر إلى أن “تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات على رأس اهتمامات القيادة العامة”، كما حث المقاتلين على الحفاظ على الروح المعنوية العالية، والتدريب الجاد، والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة.