وزير الصحة السوري للجزيرة مباشر: هذا ما حققناه خلال الفترة الماضية (فيديو)

قال وزير الصحة السوري مصعب العلي للجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أنفقت على قطاعي الصحة والتعليم أكثر من قطاعات أخرى مثل الأمن والدفاع، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأضاف الوزير في لقاء مع نافذة “سوريا الآن” على قناة الجزيرة مباشر أن الوزارة تبذل كل ما تستطيع في مواجهة إعادة تأهيل القطاع الصحي الذي تعرض للتدمير، ويحتاج إلى إعادة بناء من الصفر.

وأوضح أن ما بقي من أجهزة طبية معطلة أو قديمة ومتهالكة، مشيرا إلى غلاء أسعار الأجهزة الجديدة اللازمة لعملية التحديث.

وتحدث الوزير عما حققته الوزارة في مجال إعادة تأهيل القطاع الصحي، مشيرا إلى عدد من الأمثلة للمستشفيات والمراكز الصحية التي تم تحديثها والأجهزة الطبية الحديثة خاصة في مجالي العلاج الإشعاعي وغسيل الكلى.

وفيما يتعلق بالمناطق التي تم تهجير أهلها، قال الوزير إنه تم إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل القطاع الصحي في تلك المناطق، وتم افتتاح مشافي عدة ومراكز صحية في تلك المناطق المتضررة لتشجيع سكانها على العودة إليها.

وأشار الوزير إلى بدء مشروع لإعادة تأهيل المستشفى الوطني في مدينة الرستن بالتعاون من منظمة إيطالية.

موضحا أن فرق العمل ستبدأ في الوصول قريبا لتقييم الوضع على الأرض ثم بداية تأهيل المستشفى على مراحل عدة، مضيفا أن المرحلة الأولى ستكون مركز الإسعاف.