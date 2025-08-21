بالتزامن مع الاستعداد لاحتلال مدينة غزة.. نتنياهو: أمرت ببدء مفاوضات إنهاء الحرب فورا بشروط مقبولة لنا (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه أمر “بالبدء فورا في مفاوضات لإطلاق سراح جميع مختطفينا وإنهاء الحرب (في قطاع غزة) بشروط مقبولة لإسرائيل”.

وقال نتنياهو في بيان مصور خلال زيارة لقيادة فرقة غزة: “نحن في مرحلة الحسم، جئت إلى فرقة غزة للموافقة على الخطط التي عرضها الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس“.

وأضاف أنه في الوقت نفسه وجّه “بالبدء فورا بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل”.

وتابع نتنياهو أن “هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع مخطوفينا مسألتان تسيران جنبا إلى جنب”، مشيدا باستجابة جنود الاحتياط والجيش.

وفي الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الأمني المصغر يلتئم الليلة لمناقشة خطط احتلال مدينة غزة والاتصالات لإنجاز صفقة تبادل.

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن هناك قوات للجيش تعمل بالفعل عند أطراف مدينة غزة، مشيرا إلى أن مزيدا من القوات ستنضم إليها لاحقا.

وأضاف زامير أن مهمة الجيش لا تزال “تحرير المختطفين وحسم المعركة ضد حماس”، مؤكدا أنه “لن يتوقف حتى نُكملها”.

وكان زامير يتفقد جنود الاحتلال في موقع الهجوم الذي شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، على موقع لجيش الاحتلال في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.