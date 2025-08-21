بيان للفصائل الفلسطينية في لبنان بشأن تسليم سلاح المخيمات.. إليك التفاصيل

أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان، اليوم الخميس، بشكل “قاطع” أن الأخبار “عن نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وخاصة في مخيم برج البراجنة، عارية تمامًا عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة”.

وقالت الفصائل في بيان إن “ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة فتح، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات”.

وأكدت الفصائل أن سلاحها “باقٍ ما بقي الاحتلال (الإسرائيلي) جاثمًا على أرض فلسطين”، مضيفة أنه مرتبط “بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة”.

كما شددت على أن سلاح الفصائل “لن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه”.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان حرصها الدائم على أمن واستقرار مخيمات اللجوء وجوارها، كما أعادت التشديد على التزامها الكامل بالقوانين اللبنانية واحترامها لسيادة الدولة ومؤسساتها، والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعب الفلسطيني والأهل في لبنان.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية بداية المرحلة الأولى من عملية تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني من مخيم “برج البراجنة” في العاصمة بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في عهدة الجيش اللبناني.

وأوضح دمشقية في بيان أن عملية التسليم ستشكّل الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخر في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.