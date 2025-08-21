بيان تحذيري من وزارة الداخلية في قطاع غزة.. هذا أبرز ما جاء فيه

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، من “تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخططه الإجرامي في حصار مدينة غزة وإعادة اجتياحها وتهجير سكانها قسرياً”.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا الأمر يعد بمثابة “جريمة حرب علنية مع سبق الإصرار تتطلب موقفاً دولياً حازماً يلجم العدوان ويوقف الاحتلال عن الاستمرار في تنفيذ مخططه”.

وأضافت إن اجتياح مدينة غزة “يمثل حكما بالإعدام والتشريد على مليون ومائتي ألف نسمة إنسان” من سكان المدينة والنازحين فيها.

وحذرت الوزارة من أن مصير مدينة غزة سيكون مماثلاً لمصير مدينتي رفح وخان يونس ومحافظة شمال القطاع، في تدمير كامل لما تبقى من مظاهر الحياة “في حال استمرار الصمت الدولي المريب عن وحشية الاحتلال وهمجيته”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية إلى “القيام بخطوات فاعلة وحقيقية في الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وخططه الإجرامية بحق ما تبقى من مدينة غزة، وإنقاذ سكان القطاع من مخطط التهجير الإجرامي الذي تصر عليه دولة الاحتلال في تحدّ للإنسانية جمعاء وضرب لكل الأعراف والقوانين الدولية”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بدء عملية “عربات غدعون العسكرية (ب)” في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش في بيان إن الفرقة “162” بدأت تطويق مدينة غزة عن طريق جباليا شمالي غربي المدينة الواقعة في شمال القطاع المحاصَر.