تقرير أمريكي: اكتشاف قاعدة للصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية قرب الحدود الصينية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يعانق القائد الرئيسي لوحدة العمليات الخارجية للجيش الشعبي الكوري التي شاركت في الحرب إلى جانب روسيا، في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ (وكالة الأنباء الكورية الشمالية)
21/8/2025-|آخر تحديث: 11:40 AM (توقيت مكة)

أفاد تقرير أمريكي أن كوريا الشمالية أقامت “قاعدة عسكرية سرية” قرب حدودها مع الصين يعتقد أنها تستخدمها لتخزين صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفقا للتقرير.

وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن في تقريره أن “قاعدة الصواريخ الباليستية غير المعلنة تقع في مقاطعة شمال بيونغان (شمال غرب) على مسافة لا تزيد على 27 كيلومترًا من الحدود الصينية”.

ووفق التقرير، فإن “قاعدة سينبونغ دونغ تحتوي على الأرجح على صواريخ باليستية عابرة للقارات، وبينها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية”.

الصواريخ تهدد القارة الأمريكية

وحذر التقرير بأن هذه الصواريخ “يمكن أن تشكل تهديدًا نوويًّا لشرق آسيا والقارة الأمريكية”.

وجاء في التقرير أن القاعدة هي من “القواعد الـ15 إلى 20 للصواريخ الباليستية ومنشآت الصيانة والإسناد وتخزين الصواريخ والرؤوس التي لم تعلن عنها كوريا الشمالية”.

والتقرير هو “أول دراسة معمقة مفتوحة المصدر تؤكد وجود القاعدة”.

وأُعلن عن اكتشاف القاعدة في وقت دعا فيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى “توسيع سريع” لقدرات بلاده النووية.

وتؤكد كوريا الشمالية منذ فشل قمة هانوي بين رئيسها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019، أنها لن تتخلى عن أسلحتها، معلنة نفسها قوة نووية بصورة “لا رجعة فيها”.

المصدر: الفرنسية

