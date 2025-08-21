تقرير: غضب داخل معسكر “ماغا” الداعم لترامب بعد إطلاق سراح إسرائيلي متهم باستدراج أطفال لغرض جنسي

إثار إطلاق السلطات الأمريكية سراح مسؤول إسرائيلي كبير بعد استجوابه على خلفية تورطه في استدراج قاصرين لأغراض جنسية، غضبا في الأوساط السياسية.

وقال موقع “أكسيوس”، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من الغضب داخل معسكر “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”، المعروف اختصارا باسم “ماغا”، الداعم للرئيس دونالد ترامب بعد السماح للمسؤول بمغادرة الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع أن عددا من أبرز الناشطين في “ماغا” يضغطون على إدارة ترامب من أجل معرفة أسباب السماح للمسؤول بالمغادرة، كما يطالبون بتسليمه من أجل المثول للمحاكمة في الولايات المتحدة.

كما هاجمت سيغال شطاح المدعية الفيدرالية بالإنابة في ولاية نيفادا الأمريكية، التي جرت القضية على أراضيها، المدعي العام لمقاطعة كلارك في الولاية ستيف وولفسون، لعدم مطالبة المتهم بتسليم جواز سفره، ما سمح له بمغادرة الولايات المتحدة.

A liberal district attorney and state court judge in Nevada FAILED TO REQUIRE AN ALLEGED CHILD MOLESTER TO SURRENDER HIS PASSPORT, which allowed him to flee our country. The Attorney General @AGPamBondi just called me outraged and she also called the @FBIDirectorKash . The… — US Attorney Chattah (@USAttyChattah) August 19, 2025

كما انتقدت النائبة عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور غرين إطلاق سراح المسؤول الإسرائيلي، ودعت لاستقبال أطفال غزة للعلاج في الولايات المتحدة.

من جهته، دافع المدعي العام لمقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية ستيف وولفسون عن إطلاق سراح المسؤول الإسرائيلي، قائلا إن الأمر جرى بشكل طبيعي ووفق الإجراءات المعتادة ودون أي معاملة تفضيلية.

وأضاف أنه إذا وجهت لائحة اتهام رسمية ضد المسؤول الإسرائيلي ولم يحضر بنفسه أو محاميه فسيصدر بحقه أمر اعتقال، مشيرا إلى أن هناك معاهدات تسليم يمكن اللجوء إليها في هذه الحالة.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على توم ألكسندروفيتش، وهو رئيس قسم في المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا مع 7 آخرين بتهمة استدراج طفل ذي إعاقة ذهنية لأغراض جنسية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم الإفراج عن ألكسندروفيتش لاحقا بكفالة قدرها عشرة آلاف دولار بعد مثوله أمام القاضي.