شاهد: سرايا القدس وكتائب القسام تنفذان كمينا محكما ضد آليات إسرائيلية شرق الشجاعية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، عن تنفيذ كمين محكم ضد قوات وآليات للاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبحسب مقطع مصور بثته السرايا عبر قناتها على تليغرام فإن العملية نفذت في محيط مسجد الرضوان بشارع المنطار في السابع من يوليو/تموز الماضي، حيث استهدفت آليات الاحتلال التي تقدمت في المنطقة.

وأظهر المقطع مراحل التخطيط للعملية، التي تضمنت زراعة عبوتين ناسفتين من نوع “شواظ” و”ثاقب” على خط سير الآليات الإسرائيلية، وذلك بعد يومين فقط من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتمشيط المنطقة ومسحها.

وأوضحت المشاهد أن المقاتلين تمكنوا من زرع العبوتين تحت مراقبة طيران الاستطلاع الإسرائيلي وأمام جنود الاحتلال، قبل أن يتم تفجيرهما لاحقا عند مرور آليتين من نوع ميركافا.

وأسفر الكمين عن تفجير دبابتين إسرائيليتين، تلاه استهداف دبابة ثالثة بقذائف مضادة للدروع من طراز “آر بي جي”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ684 على التوالي.