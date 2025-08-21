وسائل إعلام إسرائيلية تعرض مقطعا لدبابة تدهس مقاوما في خان يونس (فيديو)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد يوثق لحظة دهس دبابة لمن وصفته “بمخرب” خلال الهجوم على موقع لجيش الاحتلال في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويظهر المقطع دبابة وهي تتجه نحو رجل على الأرض قبل أن تدهسه وتتوقف.

وبعدها تعود الدبابة للخلف، وسط تصاعد كثيف للغبار مما حال دون معرفة مصير الرجل على الأرض.

الإعلام الإسرائيلي يعلن مقتل 9 فلسطينيين خلال محاولة التسلل لمنشأة عسكرية مؤقتة في خان يونس وإصابة 3 جنود إسرائيليين أحدهم مصاب بجروح خطيرة pic.twitter.com/lAnvI67zyv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2025

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أن مقاتليها أغاروا على “موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع”، مشيرة إلى أن الهجوم استمر لعدة ساعات.

وأضافت كتائب القسام في بيان على تلغرام أن مقاتليها اقتحموا “الموقع واستهدفوا عددًا من دبابات الحراسة من نوع (ميركافا 4) بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف (الياسين105)”.

وذكرت أن مقاتليها استهدفوا “عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة”، كما اقتحموا المنازل و”أجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية”.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا قائد دبابة “ميركافا 4” وأصابوه إصابة قاتلة، مضيفة أنه فور وصول قوة لإنقاذ الموقع قام أحد مقاتليها “بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح”.

وذكرت أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى.

ما هي رسالة المقاومة من خلال عملية خان يونس ؟ خبير عسكري يجيب pic.twitter.com/Ig0Q7amZqk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2025

على الجانب الآخر، قال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن موقع تابع لقوات كتيبة نحشون من لواء كفير في منطقة خان يونس، تعرض لهجوم مركب، فيما نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر عسكرية أن الهجوم كان مدروسا، ويُعتقد أن الهدف منه كان اختطاف جنود من داخل الموقع.