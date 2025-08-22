سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

أول تعليق من إسرائيل على إعلان المجاعة رسميا في غزة

أطفال غزة يتضورون جوعا (رويترز)
سيد توكل
22/8/2025

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن المجاعة في قطاع غزة، واعتبرته “مفبركًا ومصممًا ليلائم الحملات الدعائية لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس“.

وزعمت في بيان، عبر منصة إكس، إنه “لا يوجد تجويع في قطاع غزة، وإن تقديرات المنظمة خاطئة وستُلقى في سلة المهملات”.

كما وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إعلان الأمم المتحدة عن وقوع المجاعة في غزة بأنه “كاذب ومتحيز”، مؤكدًا أن التقرير “اعتمد على بيانات ومصادر تعود لحركة حماس”.

وجاءت هذه التصريحات بعد نشر مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تقريرا يؤكد أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المجاعة تفشت بالفعل في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

ورفض الجيش الإسرائيلي نتائج التقرير، زاعمًا وجود “فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية، واستخدام مصادر معلومات منحازة”، على حد وصفه.

كما ادعى أن التصنيف استند إلى “استطلاعات هاتفية غير منشورة، وتقديرات مشبوهة لوكالة الأونروا، إضافة إلى منظمات محلية غير حكومية”، معتبرا أن ذلك يضر بمصداقية التقرير الدولي، على حد زعمه.

انعدام الأمن الغذائي

وأكد التقرير الدولي أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي، جراء المجاعة التي تفرضها إسرائيل.

وأضاف “يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والعوز والموت، كما يواجه 1.07 مليون شخص آخرين أي أكثر من نصف السكان، مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

المصدر: الجزيرة مباشر

