أول تعليق من إسرائيل على إعلان المجاعة رسميا في غزة

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن المجاعة في قطاع غزة، واعتبرته “مفبركًا ومصممًا ليلائم الحملات الدعائية لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس“.

وزعمت في بيان، عبر منصة إكس، إنه “لا يوجد تجويع في قطاع غزة، وإن تقديرات المنظمة خاطئة وستُلقى في سلة المهملات”.

The IPC has just published a “tailor-made” fabricated report to fit Hamas’s fake campaign.

Unbelievably, the IPC twisted its own rules and ignored its own criteria just to produce false accusations against Israel: the IPC changed its own global standard, cutting the 30% threshold… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 22, 2025

كما وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إعلان الأمم المتحدة عن وقوع المجاعة في غزة بأنه “كاذب ومتحيز”، مؤكدًا أن التقرير “اعتمد على بيانات ومصادر تعود لحركة حماس”.

#عاجل 🔴 ندحض الادعاءات التي نُشرت من قبل مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) باعتباره تقرير كاذب ومتحيز يعتمد على بيانات جزئية صادرة عن منظمة حماس الإرهابية ⭕️على ضوء نشر تقرير مؤشر الأمن الغذائي في غزة الصادر عن الـ IPC، أصدر منسق أعمال الحكومة في المناطق تقريرًا… pic.twitter.com/zJzlvNL66m — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2025

وجاءت هذه التصريحات بعد نشر مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تقريرا يؤكد أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المجاعة تفشت بالفعل في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

ورفض الجيش الإسرائيلي نتائج التقرير، زاعمًا وجود “فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية، واستخدام مصادر معلومات منحازة”، على حد وصفه.

كما ادعى أن التصنيف استند إلى “استطلاعات هاتفية غير منشورة، وتقديرات مشبوهة لوكالة الأونروا، إضافة إلى منظمات محلية غير حكومية”، معتبرا أن ذلك يضر بمصداقية التقرير الدولي، على حد زعمه.

انعدام الأمن الغذائي

وأكد التقرير الدولي أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي، جراء المجاعة التي تفرضها إسرائيل.

وأضاف “يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والعوز والموت، كما يواجه 1.07 مليون شخص آخرين أي أكثر من نصف السكان، مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.