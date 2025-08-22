إسرائيل تمنع رئيس بلدية برشلونة من دخول أراضيها.. ما السبب؟

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن السلطات الإسرائيلية منعت رئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني من دخول البلاد، في خطوة تعكس تدهورا جديدا في العلاقات بين الجانبين.

كما أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هيئة السكان والهجرة في وزارة الداخلية الإسرائيلية، أعلنت رفض دخول رئيس بلدية برشلونة، الذي كان من المقرر أن يهبط الليلة في إسرائيل قرابة منتصف الليل.

خلفية قرار المنع

وجاء في بيان وزارة الداخلية أن القرار اتُخذ “وفقًا لقانون الدخول إلى إسرائيل وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي”، مشيرة إلى أن المنع جاء على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس البلدية ضد إسرائيل، إضافة إلى قرار مجلس بلدية برشلونة في مايو/ أيار الماضي بقطع العلاقات مع إسرائيل.

ووُصفت الخطوة بأنها مؤشر جديد على تصاعد الخلافات السياسية والدبلوماسية بين إسرائيل وبعض البلديات الأوروبية التي أعلنت مواقف مناهضة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ومنعت إسرائيل خلال الشهور الأخيرة، مسؤولين وناشطين غربيين من الدخول، بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضهم الإبادة والتجويع اللذين تنتهجهما تل أبيب.