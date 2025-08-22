“عار على العالم”.. الأمم المتحدة تعلن رسميا المجاعة في غزة (فيديو)

أعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل حالة مجاعة رسمية في مدينة غزة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، حدوث المجاعة في محافظة غزة شمالي القطاع، وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/أيلول.

تأكيد المجاعة للمرة الأولى

وأكد ممثلو المنظمة الدولية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، صباح اليوم الجمعة، أن الفرق الميدانية التابعة للأمم المتحدة تحققت من وقوع المجاعة بالفعل بين السكان، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني بلغ مستويات غير مسبوقة من الخطر.

وشددت الأمم المتحدة على أن المجاعة في غزة كان يمكن تجنبها، لولا العرقلة الإسرائيلية الممنهجة لوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية إلى المدنيين المحاصرين.

وقال مسؤولون في المنظمة الدولية إن “الغذاء يتكدس على الحدود بينما يموت الناس جوعا”، معلنين تسجيل وفاة أكثر من 200 شخص نتيجة سوء التغذية، إضافة إلى وجود 55 ألف امرأة حامل ومرضع بحاجة ماسة لتغذية إضافية.

كما تم تأكيد معاناة أكثر من 12 ألف طفل من سوء التغذية في أنحاء القطاع جميعه، وسط انهيار المنظومة الصحية وأنظمة التغذية بشكل كامل.

#الأمم_المتحدة:

– تم تأكيد حدوث المجاعة في مدينة غـ ـزة

– المجاعة في غـ ـزة عار على العالم أجمع

رسالة إلى نتنياهو

ووجهت الأمم المتحدة رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلة “كفى، وعليك فتح المعابر فورا والسماح بدخول المساعدات إلى غزة”.

وأكدت أن المجاعة في غزة “ليست مجاعة محلية، بل مجاعة العالم بأسره”، مشددة على أنها كان يمكن أن تُتفادى لو سُمح للمنظمات الإنسانية بالعمل دون عراقيل.

وطالبت المنظمة الدولية بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة، والإفراج عن الأسرى جميعهم، مؤكدة أن الحل العاجل يتمثل في تمكين عمليات الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع دون قيود.

مراحل الأمن الغذائي

التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قال إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد “الطارئ”، ويواجه 396 ألفا (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد “الأزمة”.

التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، ويُصنف انعدام الأمن الغذائي في 5 مراحل، أشدها المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي المعابر جميعها المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، إذ تسمح تل أبيب بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.