استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد جدل بشأن عقوبات على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، مساء الجمعة، استقالته من منصبه، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية، بحسب ما أفادت وكالة “ايه أن بي” للأنباء.

وقال فيلدكامب “أرى أنني لست في موقع يخولني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية” من أجل الضغط على إسرائيل.

وأمس الخميس، أعلن الوزير فيلدكامب عن رغبته في “اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل”.

وفي هذا الصدد، قال فيلدكامب إن “الإجراءات التي اقترحها تمت مناقشتها بشكل جدي لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء”.

وعليه قرر الوزير الاستقالة، معتقدا أنه لا يملك “ثقة كافية في قدرته على العمل وزيرا للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة”.

وتأتي تلك الخطوة، بعد أن وقعت هولندا بالإضافة إلى 21 دولة على بيان مشترك “وصف تصديق إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”.

الأمم المتحدة ووزراء خارجية 21 دولة يرفضون قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على خطط بناء مستوطنات شرق القدس pic.twitter.com/haeDvBHKXA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2025

مشروع “إي1” تهديد لحل الدولتين

والأربعاء الماضي، أكدت هولندا أن تصديق إسرائيل على مشروع “إي1” الاستيطاني الذي ينص على توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، يهدد حل الدولتين بشكل قاطع.

وقال وزير الخارجية الهولندي في منشور عبر حسابه على منصة (إكس) إن “هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين”.

وأكد فيلدكامب أن “تنفيذ هذه الخطط سيشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مؤكدا أن هذه الخطط ستجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمرا مستحيلا تقريبا”.

وأشار الوزير الهولندي إلى التزام بلاده الراسخ بحل الدولتين، داعيا إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض هذا الحل.

Israeli approval of its illegal E1 construction plan fuels further violence and instability, and is another step away from a negotiated two-state solution. We join the UK and other partners in condemning this decision and call for its immediate reversal in the strongest terms. https://t.co/Gjs7Z5cD6F — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) August 21, 2025

والأربعاء، ذكرت صحيفة هآرتس أن “الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة إي1”.

وسبق أن وصفت منظمة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية “هذا المخطط بأنه ضربة قاضية لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس”.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

حظر دخول بن غفير وسموتريتش

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة الهولندية منع وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين من دخول أراضيها، واعتبارهما شخصيين غير مرغوب فيهما، وذلك على خلفية دعوتهما لتطهير عرقي في غزة وتحريض المستوطنين على العنف ضد الفلسطينيين.

وآنذاك، أوضح فيلدكامب أن “السبب في ذلك هو أنهما حرضا مرارا على العنف من جانب المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، وأيدا بشكل متواصل توسيع المستوطنات غير القانونية، ودعَوا إلى تطهير عرقي في قطاع غزة”.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن “هولندا هددت بالمساس باتفاقيات هورايزون واتفاقيات التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”، كاشفة عن استدعاء السفير الإسرائيلي مودي إفرايم لجلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي.