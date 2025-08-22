وزّع البيتزا والبرغر.. ترامب يزور قوات الشرطة والحرس الوطني بعد نشرها في واشنطن (شاهد)

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أمس الخميس، قوات الشرطة والجيش التي أمر بنشرها في العاصمة واشنطن، وقال إنهم “سيبقون هنا لفترة من الوقت”.

وقال ترامب أمام منشأة للشرطة في حي أناكوستيا بواشنطن “سنجعلها آمنة، ثم سننتقل إلى أماكن أخرى، لكننا سنبقى هنا لفترة من الوقت.. نريد أن نجعل هذا مثاليا تماما”.

احتجاجات ضد ترامب

واحتجّ سكان من واشنطن على حملة ترامب “لمكافحة الجريمة” عند نقطة تفتيش مرورية مساء الخميس وهم يرفعون اللافتات والأعلام، بينما وقف ضباط الشرطة في مكان قريب.

وقال ترامب إن المدينة تعاني من موجة جرائم عنيفة، وأعلن الأسبوع الماضي حالة طوارئ أمنية عامة، ونشر قوات من الحرس الوطني وعملاء فدراليين في الشوارع، وقال إنه يتولى مؤقتًا إدارة شرطة المدينة في تأكيد استثنائي على سلطته الرئاسية.

"We have great hamburgers cooked by the White House, and we have pizza… I'll eat with you and we're going to have a little fun… then we're going to get back to work and we're going to take care of these criminals." – President Donald J. Trump 💪 pic.twitter.com/ZZozT8KOuO — The White House (@WhiteHouse) August 22, 2025

وشملت الحملة تكثيف عمليات التوقيف والتفتيش، وتسيير دوريات فيدرالية في الأحياء السكنية، وتقارير عن توقيف أشخاص دون تقديم أي تفسير واضح.

ورفض مسؤولو المدينة الادعاء بتفشي جرائم العنف، مشيرين إلى إحصاءات فدرالية وأخرى خاصة بالمدينة تُظهر انخفاضًا ملحوظًا في جرائم العنف منذ ارتفاعها في عام 2023.

توزيع البيتزا والهامبرغر

وأحاطت بالرئيس الأمريكي خلال زيارته للمجمع قوات من مختلف الوكالات الأمنية المحلية والفدرالية بالإضافة إلى الحرس الوطني.

وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق الخميس القيام بدورية مع الشرطة والجيش، لكنه بدلا من ذلك ألقى كلمة قصيرة واكتفى بتوزيع البيتزا والهامبرغر على الحاضرين.

وقال ترامب “الجميع يشعرون بالأمان” وكشف عن خطط لإصلاح العاصمة، مشيرا إلى جملة من الإصلاحات ذكر إن سيقوم بها في العاصمة واشنطن.

“بارع جدا في العشب”

وأوضح ترامب قائلا “من الأشياء التي سنعيد تصميمها هي حدائقكم.. أنا بارع جدا في العشب، لأن لدي العديد من ملاعب الغولف في كل مكان.. أعرف عن العشب أكثر من أي إنسان آخر”.

ويأتي ذلك غداة صيحات الاستهجان التي تم استقبال نائبه جاي دي فانس بها خلال لقائه القوات المنتشرة في المدينة، كما تظاهر عدد من الأمريكيين وهم يحملون لافتات تندد بنشر تلك القوات.

انخفاض كبير في الجرائم العنيفة

وتواجه العاصمة الأمريكية اتهامات من جانب الساسة الجمهوريين بأنها تعاني تفشي الجريمة والتشرّد وسوء الإدارة المالية، غير أنّ بيانات شرطة واشنطن أظهرت انخفاضا كبيرا في الجرائم العنيفة بين عامي 2023 و2024.

وبالإضافة إلى إرسال القوات إلى الشوارع، سعى ترامب إلى السيطرة الكاملة على إدارة شرطة واشنطن المحلية، محاولا في مرحلة ما تهميش قيادتها.

ويأتي نشر هذه القوات في واشنطن بعدما أرسل الرئيس الأمريكي الحرس الوطني ومشاة البحرية لإنهاء اضطرابات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت قد اندلعت على خلفية مداهمات على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة.