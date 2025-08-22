صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة بسبب طائرة مسيّرة يمنية (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وأدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وفي بيان له، قال جيش الاحتلال: “اعترض سلاح الجو بنجاح مسيرة أطلقت من اليمن، ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في منطقة غلاف غزة”.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر “لحظة تفجير المسيرة في السماء”.

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال، بأنه “تم تفعيل الإنذارات في منطقة غلاف غزة عقب رصد مسيرة أُطلقت من اليمن، حيث نُفّذت عدة محاولات اعتراض”.

ولم تعلق جماعة أنصار الله اليمنية فورا على بيان جيش الاحتلال، إلا أنهم أكدوا مرارا “استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ما دامت حرب الإبادة الجماعية على غزة مستمرة”.

وعادة تستهدف الصواريخ والمسيرات المنطلقة من اليمن مناطق وسط وجنوبي إسرائيل.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب 62 ألفا و263 شهيدا و157 ألفا و365 مصابا​​​​​​​ من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصا، بينهم 112 طفلا.