رضيعة تفارق الحياة تزامنا مع تأكيد المجاعة للمرة الأولى في غزة (فيديو)

فارقت الرضيعة غدير بريكة (5 أشهر) الحياة، صباح اليوم الجمعة، في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، متأثرة بسوء تغذية حاد ناجم عن الحصار الإسرائيلي المتواصل وسياسة التجويع الممنهج ونقص الرعاية الطبية، وسط ظروف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع منذ 22 شهرا.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن غدير فقدت حياتها جراء مضاعفات التجويع، موضحا أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وأشار إلى عجز الطواقم الطبية عن توفير الحد الأدنى من الرعاية للأطفال المرضى بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر، وإغلاق معابر غزة أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.

وأوضح المصدر أن الرضيعة كانت تعاني منذ الولادة من ضمور واعتلال في الدماغ وشلل دماغي، لكن غياب حليب الأطفال والعلاجات الأساسية وتدهور الوضع الصحي فاقم من معاناتها حتى توفيت.

وأضاف أن والدة غدير تعاني أيضا من سوء التغذية تحت ظروف الحصار الشديد، ما أعاق قدرتها على رعاية طفلتها بالشكل المناسب.

وأكد والد الطفلة، أشرف بريكة، أن ابنته توفيت بسبب عدم توفر حليب الأطفال، مبينا أنه بحث عنه طويلا دون جدوى، واصفا أسعار الحليب القليلة المتوفرة بأنها “باهظة للغاية ولا قدرة لي على شرائها”، وأردف “لا يوجد معابر، والحمد لله على كل حال”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرضيعة غدير، وقد بدت عليها علامات الهزال الشديد وبروز العظام، ما يعكس حجم مأساة سوء التغذية التي تهدد حياة آلاف الأطفال في غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي، ومنع دخول المساعدات.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية إلى 272 حالة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 113 طفلا بعد وفاة غدير بريكة.

المجاعة في غزة

وأعلنت الأمم المتحدة تسجيل حالة مجاعة رسمية في مدينة غزة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، حدوث المجاعة في محافظة غزة شمالي القطاع، وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/أيلول.

ورغم تكدس شاحنات المساعدات على معابر غزة، تواصل إسرائيل كقوة احتلال منع دخول المساعدات أو التحكم في توزيعها بكميات قليلة لا تلبي الاحتياجات، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة وأغلق المعابر بشكل كامل، مما فاقم الأزمة الإنسانية ورفع عدد الضحايا إلى أكثر من 62 ألف شهيد ونحو 157 ألف مصاب، غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل استمرار سياسة الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، متجاهلة كل النداءات الدولية بوقف الانتهاكات.