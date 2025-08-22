وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن “خطة الحسم” في غزة ويحدد شروط وقف الحرب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة صدّقت أمس على ما أسماها “خطة الجيش للحسم في قطاع غزة“، التي تتضمن استخدام قوة نارية كبيرة، وعمليات برية، وإجلاء السكان من مناطق الصراع.

وأضاف كاتس، في منشور له، اليوم الجمعة، عبر منصة “إكس”، أن إسرائيل ستواصل العمليات إذا لم توافق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على شروطها، مؤكدا أن القطاع قد يتحول إلى مناطق خالية تماما مثل رفح (جنوبي القطاع) وبيت حانون (شمالا) كما وعدت إسرائيل سابقا.

وأشار الوزير إلى أن شروط تل أبيب لوقف الحرب تشمل تحرير الأسرى جميعهم وتفكيك سلاح “حماس”، زاعما أن هذه الخطوات تمثل “الحد الأدنى المطلوب لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.

אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה – באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה – עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם.

אם לא יסכימו – עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 22, 2025

والأربعاء، وافق كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم “عربات جدعون 2″، رغم إعلان حركة (حماس) موافقتها على مقترح قدمته مصر وقطر لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع لمدة 60 يوما.

وأقر المجلس الوزاري المصغر “الكابنيت” في 8 أغسطس/آب الجاري، خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال تدريجي لكامل القطاع، تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.