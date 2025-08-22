هجوم لتنظيم الدولة في دير الزور والداخلية السورية تكشف التفاصيل

شهدت مدينة الميادين في محافظة دير الزور السورية، اليوم الجمعة، هجوما مزدوجًا شنه تنظيم الدولة عند حاجز “السياسية”، مما أسفر عن مقتل فرد من قوات الأمن الداخلي وإصابة آخر، في عملية أمنية سريعة تمكنت خلالها القوات من إحباط الهجوم بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

مقتل عنصر أمن

وأضافت (سانا) أن الهجوم نفذه عنصر تابع لتنظيم الدولة، حيث فجر نفسه عند الحاجز، بينما تمكن أفراد الأمن من قتل مهاجم أخر كان يرافقه. وأكدت أن الهجوم أدى إلى مقتل فرد من قوات الأمن الداخلي وإصابة آخر.

استهداف نقطة أمنية

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية أشادت قيادة الأمن الداخلي بأفراد الأمن الذين أحبطوا الهجوم. وأوضحت القيادة أن أحد المهاجمين حاول تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا النقطة الأمنية، فيما هاجم الثاني أفراد الأمن بسلاح فردي.

وذكر البيان أنه تم “تحييد الانتحاري” قبل أن يفجر نفسه، والاشتباك مع المهاجم الآخر، مما أسفر عن مقتلهما. وأكد البيان مقتل أحد أفراد الأمن الداخلي أثناء تأدية واجبه.

هجمات متقاربة

والاثنين الماضي قُتل فردا أمن سوريان جراء إطلاق نار على دورية للشرطة من سيارة في مدينة طرطوس الساحلية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: “بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، اقترب عناصر الدورية لتفتيشها”.

وأضاف: “قام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، مما أدى إلى استشهاد عنصرين”.

وبحسب المصدر ذاته، لاذ المسلحون المجهولون الذين كانوا في السيارة بالفرار.