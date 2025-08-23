الهمص: رواية الاحتلال بشأن مستشفى غزة الأوروبي ليست سوى كذبة

فنّد مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي، الدكتور صالح الهمص، المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن “جهوزية المستشفى للعمل في الفترة المقبلة”، مؤكدا أن ما يروجه الاحتلال “ليس سوى كذبة يسوقها ويصدقها بعض السذج”، على حد وصفه.

وقال الهمص في تصريحات لوكالة سند للأنباء، اليوم السبت، إن المستشفى “تم استلامه مدمرا بالكامل وخاليا من أي مقومات أساسية للتشغيل”، موضحا أن هناك تدميرا شاملا للبنية التحتية، بما يشمل خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى شبكات الأكسجين والغازات الطبية.

وبيّن أن ما تبقى من المستشفى لا يتعدى “مبان بلا أبواب أو نوافذ”، لافتا إلى أن الأقسام الطبية جميعها متضررة بشكل بالغ، ولا يوجد أي قسم يمكنه تقديم خدمات علاجية في الوضع الراهن.

وأضاف “ما يروج عن قرب تشغيل المستشفى ليس إلا تضليلا للرأي العام ومحاولة لصناعة وهم أمام المجتمع الدولي”.

وأشار مدير التمريض إلى أن المستشفى خارج الخدمة بشكل كامل حتى إشعار آخر، مبينا أن إعادة تأهيله تتطلب ما لا يقل عن شهرين إلى 3 أشهر في حال توفرت المواد التشغيلية اللازمة، وهو أمر “مستحيل حاليا في ظل الحصار المشدد الذي يمنع دخول أبسط أدوات الإعمار أو مواد الترميم الأساسية”.

وأكد الهمص أن المبنى المستلم يفتقر كليا إلى البنية التحتية الضرورية لتشغيله كمستشفى ميداني، محذرا من أن أي محاولات لتقديمه كبديل مؤقت عن مستشفيات مدينة غزة هي “محاولات غير واقعية ومضللة”.

واختتم حديثه بالقول “الاحتلال دمر المستشفى وتركه بلا مقومات للحياة، ثم يختلق رواية عن جهوزيته، يصدقها هو ويصدقها بعض الحمقى، لكن الحقيقة أن غزة اليوم بلا مستشفى أوروبي، وأن تشغيله في الظروف الراهنة أمر مستحيل”.