بيان عاجل من فصائل المقاومة بعد تأكيد المجاعة رسميا في غزة.. والأونروا: مستودعاتنا ممتلئة

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، بيانا دعت فيه إلى تحرك دولي عاجل عقب إعلان الأمم المتحدة وصول مدينة غزة إلى مستوى المجاعة، بعد أشهر من الحصار والتجويع الممنهج الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وأكد البيان أن هذا الإعلان يأتي في وقت يستعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة غزة، ضمن ما وصفته الفصائل بـ”حرب الإبادة” المستمرة منذ نحو عامين.

وطالبت الفصائل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بالتحرك الفوري وفق البروتوكولات المعمول بها في حالات المجاعات، بما يشمل التدخل الإنساني المباشر وفتح الممرات الآمنة لإدخال الغذاء والدواء دون قيود.

إلى الدول العربية والإسلامية

ودعت الفصائل، الدول العربية والإسلامية إلى تجاوز بيانات الشجب والاستنكار، والانتقال إلى خطوات عملية لكسر الحصار وإنقاذ المدنيين، محذرة من أن سكان غزة “يواجهون الموت جوعا بفعل جرائم الحرب”.

كما ناشدت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى النفير العام نصرة للمحاصرين المجوعين في غزة، بكل الوسائل الشعبية والضغط السياسي، فالجميع أمام اختبار إنساني حقيقي صارخ.

#Famine in Gaza City can be stopped. Reverse the ongoing catastrophe – flood #Gaza with a massive scale up of aid through the United Nations including UNRWA. UNRWA’s warehouses alone in Jordan and Egypt are full.

There is enough food, medicines and hygiene supplies ready to… pic.twitter.com/owm40GXuac — UNRWA (@UNRWA) August 23, 2025

وقف المجاعة ممكن

من جانبها شددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أن وقف المجاعة في غزة ممكن، داعية إسرائيل للسماح الفوري بإدخال المساعدات.

وقالت الوكالة عبر منصة “إكس” إن مستودعاتها في الأردن ومصر ممتلئة بما يكفي لحمولة 6 آلاف شاحنة من الغذاء والدواء، مؤكدة الحاجة إلى “إغراق غزة بمساعدات ضخمة عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا”.