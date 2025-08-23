“تكبيرات مقاوم” تسبق عملية مشتركة ضد تجمع قوات إسرائيلية في خان يونس (فيديو)

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، اليوم السبت، مقطعا مصورا عبر قناتها على “تلغرام”، يوثق عملية قصف نفذتها بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى، ضد تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ويُظهر المقطع مراحل إعداد قاذف الهاون وتوجيهه نحو الهدف في منطقة شارع الفلل شمال خان يونس، قبل إطلاق قذائف عدة باتجاه تجمع جنود الاحتلال، وسط تكبيرات المقاومين.

“ولكن الله رمى”

وخلال المقطع المصور، قال أحد مقاتلي الألوية إن العملية تأتي “ردا على المجازر التي يرتكبها العدو بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة“، وردد قوله تعالى {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى}، مؤكدا أن خيار المقاومة مستمر حتى تحقيق “النصر أو الشهادة”.

وتعد العملية جزءا من سلسلة هجمات متصاعدة تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاته في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع والمستمر منذ نحو عامين.