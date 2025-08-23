جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل ضابط إثر انفجار ذخيرة خلال نشاط عملياتي جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن “النقيب أوري غيرليتس (20 عاما) قائد فرقة في كتيبة شمشون بلواء كفير قُتل، ظهر السبت، نتيجة انفجار عبوة تابعة للجيش خلال نشاط عملياتي في خان يونس“.

وأوضح الجيش أن “مقاتلي الكتيبة خرجوا في مهمة لتدمير المباني وتفتيش المنطقة من معقلهم في جنوب القطاع”.

وأضاف “الانفجار تسبب بإصابة الضابط بجروح بالغة، أدت إلى وفاته رغم محاولات إنقاذ حياته في الميدان، ولدى وصوله مستشفى سوروكا في بئر السبع”.

وأشار بيان الجيش إلى أن “الواقعة تُصنَّف كحادث عملياتي، فيما ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار”.