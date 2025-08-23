حماس تدعو إلى شد الرحال والرباط الدائم في الأقصى ردا على “تصعيد خطير”

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إلى شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، في مواجهة ما وصفته بـ”تصعيد خطير” يتمثل في دعوات المستوطنين إلى تكثيف اقتحاماتهم لباحاته تزامنا مع ما يسمى “رأس الشهر العبري”.

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول مكتب شؤون القدس، هارون ناصر الدين، في بيان، أن هذه الدعوات تمثل تحديا صارخا لمكانة الأقصى الدينية، وتصعيدا ضمن الحرب الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية، مشددا على أن “كل محاولات الاحتلال لفرض وقائع جديدة داخل المسجد ستفشل في تغيير هويته الإسلامية الخالصة”.

وعبّر عن رفض الحركة لكل محاولات الاحتلال وجماعاته المتطرفة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية، وتحديا سافرا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحذّر من خطوة الوضع الراهن في مدينة القدس ومن التداعيات نتيجة هذه “الممارسات الإرهابية والاقتحامات الاستفزازية”، مؤكدا أن محاولاته المساس بالأقصى لن تفلح في تغيير هويته الإسلامية الخالصة.

ودعا القيادي في الحركة “جماهير شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية وكل من يستطيع الوصول، إلى شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى، وإعماره بالصلاة والاعتكاف والرباط الدائم فيه، وعدم تركه لقمة سائغة لقطعان المستوطنين”، بحسب البيان.

حلقات رقص وغناء وطقوس تلمودية منذ ساعات الصباح في الأقصى اللهم احفظ الأقصى وأهله من كل مكروه.#المسجد_الأقصى #القدس pic.twitter.com/MOU5WU5euN — المسجد الأقصى (@AqsaMosq) August 3, 2025

27 اقتحاما للأقصى خلال شهر

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قد وثّقت، في تقريرها الشهري لشهر يوليو/تموز الماضي، 27 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال صعّدت من اعتداءاتها بحق الأقصى عبر السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية علنية، بينها الغناء والرقص داخل باحاته، بقرار رسمي من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأضاف التقرير أن المستوطنين أدوا وصلات موسيقية وأناشيد دينية ذات طابع قومي داخل الأقصى، أبرزها مقطع من أغنية “إن نسيتك يا أورشليم”، التي تحمل دعوات صريحة لإقامة “الهيكل” المزعوم، في خطوة وصفت بأنها “تصعيد خطير لمحاولات تهويد المسجد الأقصى وفرض الطقوس التلمودية داخله”.