سوريا تؤجل انتخابات مجلس الشعب في 3 محافظات وتكشف الأسباب

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، تأجيل الانتخابات المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل بمحافظات السويداء والحسكة والرقة، نظرا للتحديات الأمنية التي تشهدها هذه المناطق.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، الدكتور نوار نجمة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن مخصصات هذه المحافظات من المقاعد البرلمانية، ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها عند توفر الظروف الملائمة والبيئة الآمنة.

وتشهد السويداء توترات أمنية متصاعدة عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى، قبل أن يتوقف القتال باتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يوليو/تموز الماضي. غير أن إسرائيل استغلت هذا الوضع وتذرعت بـ”حماية الدروز” لتكثيف عدوانها على سوريا وارتكاب مزيد من الانتهاكات بحقها.

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لـ سانا:

🔵 تأجيل العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، نظراً للتحديات الأمنية التي تشهدها تلك المحافظات.#انتخابات_مجلس_الشعب#سوريا#سانا pic.twitter.com/EnkBnWJV0w — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) August 23, 2025

سبب الإرجاء

وأشار المتحدث إلى أن قرار الإرجاء جاء انطلاقا من حرص اللجنة على ضمان التمثيل العادل، مؤكدا أن العملية الانتخابية يجب أن تتم ضمن أراضٍ خاضعة لسيطرة الدولة بشكل كامل.

وكان رئيس اللجنة العليا، محمد طه الأحمد، قد أوضح في وقت سابق أن العملية الانتخابية الكاملة ستجري بين 15 و20 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد استكمال المراحل الإجرائية الخاصة باللجان والهيئات الناخبة والدعاية الانتخابية، فيما ستبقى محافظات السويداء والحسكة والرقة خارج هذه الجولة حتى إشعار آخر.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية، حيث حدد عدد مقاعد مجلس الشعب بـ150، قبل أن يعلن رئيس اللجنة محمد طه الأحمد لاحقا، زيادة عدد المقاعد إلى 210، على أن يعيّن الشرع الثلث بشكل مباشر، مقابل ثلثين عبر الانتخابات.