سيول جارفة تودي بحياة 8 أشخاص بينهم أطفال في اليمن (فيديو)

قال مسؤولون ومصادر محلية وسكان، اليوم السبت، إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في عدد من محافظات شمال وشرق اليمن جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين.

يأتي ذلك وسط توقّعات مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر الحكومي، بهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة، مصحوبة بحبات البرد وعواصف رعدية على عدد من المحافظات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر محلية بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد، قولهم إن “3 أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما توفوا اليوم جراء انهيار منزلهم”.

وذكرت مصادر محلية أن “الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق بحجة ألحقت دمارا واسعا في منازل وممتلكات مئات النازحين بمنطقة عبس غربي المحافظة”.

رغم الدراسات السابقة التي أعدها أكاديميون مختصون في جامعة عدن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والتي حذرت من احتمال وقوع كارثة إلا أن خطر كوارث أكبر ما زال قائما خصوصا في منطقة الحسوة مديرية البريقة نتيجة البناء العشوائي داخل حرم الوادي الكبير الذي يعيق مجاري السيول… pic.twitter.com/EedKIifp5o — صالح العبيدي (@Saleh_AlObaidii) August 23, 2025

كما أكدت مصادر محلية وسكان في محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن مساء أمس الجمعة “وفاة أب وابنه غرقا في مياه السيول الجارفة في مديرية عسيلان شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط، وذلك بعد ساعات من وفاة طفلين وشاب في حوادث غرق بالمحافظة وفي حضرموت المجاورة”.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت مدينة عدن جنوبي البلاد سيولا جارفة وأمطارا غزيرة غير مسبوقة استمرت ساعات عدة مما تسبب في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسة وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

الحمدلله دخل البحر #عدن

السيول القادمة من محافظة لحج تصل العاصمة عدن، وتقطع الطريق الرابط بين المنصورة والبريقة.

وهي المرة الأولى التي تصل فيها سيول الأمطار إلى البحر في عدن، منذ حوالي خمسة عقود. 23 أغسطس 2025م pic.twitter.com/3UUx4yVPuB — صالح العبيدي (@Saleh_AlObaidii) August 23, 2025

وتشهد محافظات يمنية بالمناطق الجبلية والساحلية منذ، منتصف يونيو/حزيران، تغيرات مناخية مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تسببت في مقتل عشرات.

وتوقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للحكومة اليمنية بهطول أمطار متفاوتة الشدة، خلال الساعات المقبلة، مصحوبة بعواصف رعدية.

وذكر أن تلك الأمطار ستهطل على المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من محافظة صعدة (شمال) حتى محافظات تعز (وسط)، ولحج والضالع (جنوب)، وتمتد شرقا حتى محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، والبيضاء وأبين (وسط).

ودعا المركز، في بيان، المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وتوخي الحذر من العواصف الرعدية وانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وجماعة “أنصار الله” منذ أكثر من 10 سنوات.