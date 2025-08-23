صفعة قانونية جديدة لإدارة ترامب.. أمر قضائي يمنع حجب التمويل عن ملاذات المهاجرين

منع قاضٍ فيدرالي أمريكي، إدارة دونالد ترامب من حجب التمويل الفيدرالي عن أكثر من 30 منطقة تُعد ملاذا للمهاجرين، بما في ذلك لوس أنجلوس وبالتيمور وبوسطن وشيكاغو، التي رفضت التعاون مع حملة ترامب المتشددة على الهجرة.

ووسّع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ويليام أوريك، نطاق أمر قضائي أصدره في إبريل/نيسان الماضي (يشمل 16 مدينة ومقاطعة، بما في ذلك سان فرانسيسكو، مقر) ليشمل مجموعة جديدة من الحكومات المحلية التي انضمت إلى القضية، وسعت إلى الحصول على الحماية بموجب أمره القضائي.

أوامر ترامب التنفيذية

ورُفعت الدعوى القضائية بعد أن وقّع ترامب أمرين تنفيذيين في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، قالت المدن والمقاطعات إنها هددها بشكل غير قانوني بقطع التمويل عنها ما لم تتعاون مع جهات إنفاذ قانون الهجرة الفيدرالية، بما في ذلك هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

واستهدفت تلك الأوامر ما يُسمى بـ”المناطق القضائية الملاذ الآمن” التي لديها قوانين وسياسات تحد أو تمنع جهات إنفاذ القانون المحلية من مساعدة الضباط الفيدراليين في اعتقالات الهجرة المدنية.

وصرّح أوريك، أمس الجمعة، بأن أوامر ترامب “تهدد بحجب جميع التمويل الفيدرالي عن المدعين بصفتهم مناطق قضائية ملاذ آمن إذا لم يُكيفوا سياساتهم وممارساتهم بما يتوافق مع تفضيلات إدارة ترامب”.

“التهديد القسري.. غير دستوري”

وكتب أوريك “هذا التهديد القسري (وأي إجراءات تتخذها الوكالات لتنفيذه، أو أوامر تنفيذية إضافية يصدرها الرئيس للغرض نفسه) غير دستوري، لذا أوقفتُ تنفيذه”، وأضاف “أفعل ذلك مجددا اليوم لحماية الأطراف الجديدة في هذه القضية”.

ومن بين المدن التي يشملها أمر أوريك الجديد لوس أنجلوس، ويُعد نشر ترامب للحرس الوطني في يونيو/حزيران لدوريات في لوس أنجلوس بعد الاحتجاجات على تكثيف مداهمات الهجرة الفيدرالية موضوع دعوى قضائية منفصلة رفعها حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم.