فائز بجائزة “أفضل مصور للطبيعة” يشارك في مهمة إنسانية إلى غزة

أعلن المصور الأرجنتيني نيكولاس مارين (25 عاما)، الحائز على جائزة أفضل مصور للطبيعة في العالم عام 2023، مشاركته في مهمة إنسانية إلى قطاع غزة تقودها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال مارين في تصريحات لصحيفة (لا ناسيون) الأرجنتينية إنه سينضم إلى قافلة مكونة من أكثر من 50 سفينة ستنطلق من مدينة برشلونة الإسبانية في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد خضوع المشاركين لتدريب لمدة 4 أيام.

وتشمل القافلة ناشطين وأطباء وعلماء نفس وإعلاميين وخبراء قانونيين من 44 جنسية مختلفة.

رسالة سلام

وأشار مارين إلى أن مشاركته في هذه المهمة “إنسانية بحتة”، وليست سياسية، مؤكدا “أشعر بالخوف، لكنني مستعد لخوض التجربة من أجل الإنسانية. ستكون الأخطر في حياتي”.

واعتبر أن دوره سيتركز على التوثيق السمعي والبصري للمهمة، إلى جانب خبرته السابقة في الملاحة البحرية خلال رحلاته إلى القطب الشمالي وبحار النرويج وفنلندا.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد اختارت مارين عام 2023 ضمن قائمة “أفضل 100 قائد شاب”، كما يشغل حاليا منصب سفير للنوايا الحسنة لدى المنظمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد محاولة سابقة في يونيو/ حزيران الماضي شاركت فيها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ على نطاق أصغر عبر القارب مادلين، لكنها انتهت باعتراض القافلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

غير إن القائمين على المبادرة يأملون أن يمنح الحجم الأكبر للمشاركة هذه المرة فرصا أكبر للوصول إلى القطاع المحاصر.