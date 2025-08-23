فرانشيسكا ألبانيز تحدد الإجراءات العاجلة المطلوبة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن على دول العالم وقف الإبادة الإسرائيلية التي ترتكبها تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة التحرك العاجل في هذا الصدد.

وفي منشور لها عبر حسابها على منصة (إكس)، أوضحت فرانشيسكا، تعليقا على بيان للخارجية الفلسطينية، أن الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل تتمثل في فرض حظر كامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وإرسال أساطيل بحرية تحمل المساعدات لكسر الحصار عن قطاع غزة.

State must stop Israel's genocide. Urgently needed ACTIONS: 1. Full arms embargo. 2. Navies carrying aid breaking the blockade. 3. Protection presence authorised under UNGA res. United For Peace entering by sea, Rafah (in Gaza) and Jordan (West Bank/east Jerusalem). https://t.co/PT0vYfhcRq — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 23, 2025

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول كافة والمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، التعامل بمنتهى الجدية والاهتمام بالتقرير الذي صدر عن التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي (IPC) كأول تقرير عالمي ذي مصداقية حاسمة يؤكد حدوث المجاعة في قطاع غزة، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة أيضا إلى “الموقف الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بما يعني إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تدمير مناحي ومقومات الحياة البشرية كافة في قطاع غزة وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وثمنت الخارجية الفلسطينية “ما ورد في هذا التقرير والجهود التي تقف خلفه وحرصه على إنسانية الإنسان، مطالبة بوقف دولي حازم يضمن إجبار دولة الاحتلال على الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم كسبيل وحيد لوقف المجاعة ومحاصرتها وعلاجها ومنع انتشارها، ويكفل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة”.

كما دعت “المحاكم الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مرتكبي المجاعة، بما في ذلك إعلاء صوت القانون الدولي في جميع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير عرقي على سمع وبصر العالم”.

وأكد البيان أن “تقرير (IPC) بشأن المجاعة في قطاع غزة أغلق باب التأويل والاجتهاد فيما يتعلق بحدوث المجاعة ولم يبق أي هامش للمناورة أمام الدول والعالم”.

وأوضح البيان أن “المطلوب الآن وقبل فوات الأوان توظيف الثقل الدولي بكافة أشكاله ومضامينه لوقفها فوراً ووقف العدوان على شعبنا”.

In an urgent letter to the Security Council in regards to the declaration of famine in Gaza, the State of Palestine affirmed: pic.twitter.com/RTUj1bA8DN — State of Palestine (@Palestine_UN) August 22, 2025

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح وتدميره، مما أدى إلى منع دخول المساعدات وتوقف مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج بالخارج إثر خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء حرب الإبادة.