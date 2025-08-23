قبل أن تنهشه الكلاب.. صور حصرية لمحاولة سحب “شهيد تعبئة المياه” في غزة (فيديو)
23/8/2025-|آخر تحديث: 01:48 PM (توقيت مكة)
حصلت الجزيرة مباشر على مشاهد حصرية توثق لحظة محاولة انتشال جثمان شهيد فلسطيني استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تعبئة المياه بجوار مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، في إبريل/نيسان الماضي مع بدء العملية العسكرية على المنطقة، التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة.
ويظهر “الفيديو” محاولة الأهالي انتشال جثمان الشهيد قبل أن تنهشه الكلاب الضالة، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع المحاصر.
وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة:
- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62263 شهيدا و157365 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول للعام 2023.
- بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم 10717 شهيدا و45324 إصابة.
- وضمن شهداء لقمة العيش بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 24 شهيدا و133 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2060 شهيدا وأكثر من 15197 إصابة.
- وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
- ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 273 شهيدا، من بينهم 112 طفلا.
المصدر: الجزيرة مباشر