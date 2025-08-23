قبل أن تنهشه الكلاب.. صور حصرية لمحاولة سحب “شهيد تعبئة المياه” في غزة (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على مشاهد حصرية توثق لحظة محاولة انتشال جثمان شهيد فلسطيني استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تعبئة المياه بجوار مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، في إبريل/نيسان الماضي مع بدء العملية العسكرية على المنطقة، التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

ويظهر “الفيديو” محاولة الأهالي انتشال جثمان الشهيد قبل أن تنهشه الكلاب الضالة، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع المحاصر.

محاولة انتشال شهيد فلسطيني استهدفه الاحتلال أثناء تعبئة المياه بجوار مستشفى كمال عدوان pic.twitter.com/PEcc9hQsOe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2025

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة: