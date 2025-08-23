قصفا وتجويعا وقتلا بالنار.. عشرات الشهداء خلال نصف يوم في غزة وسط مشاهد صادمة (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين منذ فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس جنوبا، ومنزلا في مخيم المغازي وسط القطاع المحاصَر.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 36 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ12 الماضية، وقال إن 23 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم السبت.

شهداء التجويع

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية، من بينهم طفلين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 281 حالة، بينهم 114 طفلاً، منذ بداية الأزمة.

وقالت الوزارة في البيان اليومي الذي يرصد حصيلة وفيات المجاعة في غزة إن “الجوع يفتك بأجساد المدنيين بصمت، يحرم الأطفال من حقهم في الحياة، ويحوّل الخيام والمستشفيات إلى مشاهد مأساوية يومية”.

قصف المنازل ومنتظري المساعدات

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 5 فلسطينيين من منتظري المساعدات استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في محور زيكيم شمالي قطاع غزة.

كما أفاد باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحميدي في مخيم المغازي وسط القطاع، اليوم.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن 12 فلسطينيا استشهدوا بينهم 6 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس.

وذكرت أن غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة أبو جياب بدير البلح، وقالت إن فلسطينيين أصيبوا جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع العشرين بالنصيرات وسط القطاع.

من ناحية أخرى قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن مسيرات إسرائيلية ألقت قنابل متفجرة على منازل فلسطينيين في البلدة القديمة بجباليا، كما استهدفت حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع.

سوء التغذية وسط الحوامل

وأشارت المصادر، نقلا عن مسؤولين بمستشفى العودة في النصيرات، إلى أن المستشفى استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين و26 مصابا من نقطة توزيع المساعدات قرب نتساريم وسط القطاع.

وفي هذا الصدد قال المدير الطبي لمستشفى العودة بالنصيرات للجزيرة مباشر، إن المستشفى يعاني من النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية، مشيرا إلى الضغط الكبير على الطاقم الطبي.

وقال المدير الطبي لمستشفى العودة، إن بعض الكوادر الطبية لم يغادر المستشفى منذ 7 أكتوبر، مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفيما يتعلق بسوء التغذية وسط الفلسطينيين جراء الحاصر الإسرائيلي قال المدير الطبي لمستشفى العودة، إن نسبة سوء التغذية عند النساء الحوامل بلغت ما بين 75 إلى 80%.