مواجهة حادة بين محتجين وبن غفير في الشارع بسبب صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

شهدت مستوطنة كفار ملال وسط إسرائيل، اليوم السبت، مواجهة حادة بين متظاهرين ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أثناء توجهه إلى كنيس يهودي، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للوزير، كما رفعوا صور الأسرى الإسرائيليين.

وأظهر مقطع “فيديو” نشرته هيئة البث الرسمية، المتظاهرين وهم يهاجمون الوزير لفظيا على خلفية مواقفه المعارضة لصفقة مرتقبة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لاحق المحتجون بن غفير إلى منطقة الكنيس وهم يهتفون ويتهمونه بقتل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

מפגינים התעמתו עם השר בן גביר בזמן שהלך לבית כנסת בכפר מל"ל. לאחד מהם, ששירת כקצין, צעק השר: "משתמט"@hadasgrinberg pic.twitter.com/e3FQB4LZoV — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2025

“عار عليك”

ووصف المتظاهرون ما يفعله الوزير الداعم لاستمرار الحرب على غزة والرافض لصفقة تبادل الأسرى بأنه عار، مؤكدين أنه “يستغل قضية الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية”.

تأتي الحادثة في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل إسرائيل حول الصفقة محتملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تتضمن تبادل أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

ويقود بن غفير، المعروف بمواقفه المتشددة، حملة معارضة للصفقة، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من عائلات الأسرى ومن ناشطين في الشارع الإسرائيلي.

من جانبها، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين اعتزامها تنظيم مظاهرة في تل أبيب مساء اليوم للمطالبة بإعادة كل الأسرى المحتجزين من غزة.

ودعت الهيئة التي تمثل عائلات الأسرى، جموع الإسرائيليين إلى المشاركة، وقالت إن شعار المظاهرة سيكون “الشعب فقط هو من سيعيد جميع المخطوفين”.