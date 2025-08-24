“أنصار الله” تتوعد إسرائيل: لا تراجع أو تهاون

أصدرت جماعة أنصار الله اليمنية، عبر مكتبها السياسي، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية اليوم الأحد، على العاصمة صنعاء، مستهدفة منشآت مدنية بينها محطة كهرباء حزيز ومحطة شركة النفط، مؤكدة أن “هذا العدوان يأتي في محاولة بائسة لإرغام الشعب اليمني على التراجع عن دعم غزة والشعب الفلسطيني”.

وقال البيان “إن العدوان الصهيوني الذي يتمادى في ارتكاب جرائم الحرب بحثًا عن الصورة، يؤكد فشله الاستخباراتي وعجزه الكامل عن الردع، وقد لحقت كيانه ضربات يمنية تجاوزت منظومات الدفاع الجوي بمختلف قدراتها”.

وأكد البيان أن الغارات الإسرائيلية على المدنيين “لن تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية أو الموقف الثابت للشعب اليمني وقيادته الثورية تجاه القضية الفلسطينية”، مشددا على أن جماعة أنصار الله لن تتراجع أو تتهاون “في إطار الرد على العدوان، والدفاع عن سيادة اليمن ومقدرات شعبه مهما كانت التحديات وأنه لن يحيد عن التصدي للمشروع الصهيوأمريكي، والتصعيد بكل الوسائل المتاحة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وكانت وزارة الصحة التابعة لأنصار الله قد أعلنت في وقت سابق، أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 35 آخرين، وأن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحرائق والبحث عن ضحايا محتملين.