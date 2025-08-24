احتجاجات تحاصر منازل وزراء إسرائيليين.. “أسبوع تصعيدي” ضد حكومة نتنياهو من أجل الأسرى (فيديو)

تواصلت في إسرائيل، اليوم الأحد، موجة احتجاجات متصاعدة نظمتها عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، أمام منازل 4 وزراء بحكومة الاحتلال من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير الزراعة آفي ديختر، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، وفق ما نقلته صحيفة (هآرتس).

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإنجاز صفقة تبادل “قبل فوات الأوان”، وسط اتهامات للحكومة بـ”المماطلة” في الرد على مقترحات الوسطاء التي تقضي بوقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح دفعة من الأسرى.

وأمام منزل وزير الدفاع، قال يهودا كوهين، والد أحد الجنود الأسرى “تحمل المسؤولية، يجب أن تؤدي واجبك كإسرائيلي، لا كموالي لنتنياهو. الولاء لنتنياهو لا يجلب لنا سوى الخراب والمزيد من قتل الجنود.”

إغلاق طرق

وفي وقفة أمام منزل الوزير ديرمر، ناشدت ميخال لافيه، زوجة شقيق الأسير عمري ميران “عومري لا يبدو في حال جيدة هناك… تعال وانظر إلى الواقع بعينيك.”

وتخللت الاحتجاجات فعاليات رمزية مؤثرة، أبرزها صلاة السبت -أقيمت مساء الجمعة- أمام منزل كاتس، إلى جانب “مائدة فارغة” محاطة بصور الأسرى، في رسالة عن “غيابهم القاسي”.

وأغلق أهالي الأسرى طريق رئيسي في حديقة العلوم في رحوفوت للمطالبة بصفقة تبادل.

رئيس الوزراء ينسف مصيرهم

في السياق، نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن منتدى الأسرى اتهامه نتنياهو بـ”نسف فرص الإنقاذ” من خلال رفضه الاتفاق المرحلي الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا الأسبوع.

وينص المقترح على هدنة لـ60 يوما مقابل الإفراج عن 10 أسرى أحياء وجثامين 18 آخرين. واعتبر المنتدى أن استمرار رئيس الوزراء في تجاهل الاتفاق “حكم بالإعدام” على من تبقى من الأسرى.

“أسبوع تصعيدي”

وتزامنا مع هذه التحركات، شهدت مدينة الخضيرة موكب سيارات لعائلات الأسرى جاب الشوارع للضغط من أجل صفقة تبادل، فيما تستعد العائلات لتنظيم يوم تضامن شعبي واسع الثلاثاء القادم، في إطار ما تصفه بأنه “أسبوع تصعيدي” ضد الحكومة.

وبحسب الأرقام الرسمية، لا يزال نحو 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة داخل غزة، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي عمليات الجيش المستمرة إلى تعريض حياتهم للخطر.