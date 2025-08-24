استقالة وزراء بأوروبا دعما لغزة.. فمتى يتحرك العرب؟ رد مفاجئ من مصطفى البرغوثي (شاهد)

عبر الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، عن حزنه الشديد بسبب عدم التحرك العربي في مقابل استقالة عدد من الوزراء في أوروبا رفضًا للحرب على غزة.

وقال خلال لقائه مع برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر إنه لا يجد أي تفسير، مضيفًا “أشعر بحزن عميق أن هذا هو الوضع في العالم العربي والإسلامي، خصوصًا أن إسرائيل لا تهدد الفلسطينيين فقط، وإنما الدول العربية نفسها”.

استقالة وزراء في أوروبا رفضًا للحرب على غـ ـزة.. فمتى يتحرك العرب؟ شاهد إجابة د.مصطفى البرغوثي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/L36BqExhH8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2025

وتسأل البرغوثي “هل يكفي أن تصدر بيانات إدانة لإعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه يتبنى رؤية إسرائيل الكبرى التي تعني ليس فقط ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنما كل الأردن وكل لبنان ونصف سوريا والعراق ونصف السعودية وجميع الكويت ونصف مصر وكل ما هو شرق نهر النيل في مصر”.

ووجه الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية سؤالًا آخر للشعوب العربية والإسلامية “ما هي الخطوات التي يجب أن تقوموا بها من أجل الضغط لفرض إجراءات عقابية فورية ضد إسرائيل؟”.

ولفت البرغوثي إلى أنه إذا لم تفكر الشعوب العربية والإسلامية في فلسطين، فتفكر في مصالحها الشخصية، وقال إنه ربما لن يبدأ جيش الاحتلال غدًا باجتياح الأردن، ولكنه يجتاح الدول العربية بالسيطرة عليها إسرائيليًا من الناحية الاقتصادية السياسية والاستخباراتية وبكل الوسائل، بحسب تعبيره.