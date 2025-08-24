طقوس استفزازية عند حائط البراق وقبة الصخرة.. اقتحام واسع للأقصى في ذكرى “رأس الشهر العبري” (شاهد)

اقتحمت مجموعات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك وساحة البراق، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوسًا ورقصات تلمودية بمناسبة ما يسمى “رأس الشهر العبري”.

وأفادت محافظة القدس، في بيان عبر فيسبوك، بأن أعدادا كبيرة من المستوطنين يقتحمون ساحة البراق ويؤدون طقوسا تلمودية.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحامات جماعية لباحات المسجد الأقصى وأدوا رقصات وأناشيد دينية علنية. وأظهرت لقطات الطقوس الاستفزازية أمام حائط البراق وقبة الصخرة.

كما أعلنت جماعات “الهيكل المزعوم” المتطرفة عن تنظيم جولة غير مسبوقة تبدأ من ساحة البراق يتقدّمها أفراد جوقة موسيقية يرتدون زيّ “كهنة الهيكل”، يعقبها حفلة موسيقية دينية عند باب الأسباط بالتزامن مع صلاة المغرب، في خطوة وُصفت بأنها تضييق متعمد على المصلين.

عاجل| أعداد كبيرة من قطعان المستوطنين يقتحمون ساحة البراق ويؤدون طقوساً تلمودية بمناسبة ما يسمى رأس الشهر العبري pic.twitter.com/g7Ga7CYjTJ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 24, 2025

تحذير

وأمس السبت، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير الشعب الفلسطيني إلى شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى، واعتبرت أن ما يجري يمثل “تصعيدا خطيرا ضمن الحرب الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية”.

وقال هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول مكتب شؤون القدس، في بيان “كل محاولات الاحتلال لفرض وقائع جديدة داخل المسجد ستفشل في تغيير هويته الإسلامية الخالصة.”

وأكدت الحركة أن الاعتداءات على الأقصى تمثل “انتهاكًا صارخا لمشاعر المسلمين حول العالم”، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى انفجار واسع.

مشاهد استفزازية .. صلوات ورقصات أمام قبة الصخرة أداها قطعان المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك قبل قليل pic.twitter.com/iBT5kXYLCE — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 24, 2025

تصعيد متواصل

ووفق تقرير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فقد شهد المسجد الأقصى 27 اقتحاما خلال شهر يوليو/تموز الماضي، تخللتها طقوس تلمودية علنية، بينها الغناء والرقص داخل باحاته بقرار رسمي من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

كما أدى المستوطنون أناشيد دينية ذات طابع قومي، من أبرزها مقطع من أغنية “إن نسيتك يا أورشليم” التي تحمل دعوات صريحة لإقامة “الهيكل” المزعوم، وهو ما اعتبرته الأوقاف “تصعيدًا خطيرًا لمحاولات تهويد المسجد الأقصى”.