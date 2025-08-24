الشرع يستقبل ناجين من مجازر الكيماوي ويتعهد بالمحاسبة (صور)

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، ناجين من مجازر الكيماوي التي ارتكبها النظام المخلوع بريف دمشق، مؤكدا على أن محاسبة المتورطين حق لا يسقط بالتقادم.

والخميس الماضي، أحيا السوريون الذكرى الـ12 لمجزرة الغوطة الشرقية التي نفذتها قوات رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وسط تأكيد رسمي أن محاسبة المسؤولين عنها أولوية.

ووقعت المجزرة بمنطقة الغوطة الشرقية لدمشق، في 21 أغسطس/ آب 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، ولم يمح من ذاكرة السوريين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، إن الشرع أكد خلال اللقاء أن “هذه الجرائم ستبقى شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة”.

وشدد على أن “محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة حق لا يسقط بالتقادم”.

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم عدداً من الناجين من مجازر الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد، مؤكداً أن هذه الجرائم ستبقى شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة، وأن محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة حق لا يسقط بالتقادم.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/APVZ3y7VQx — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) August 23, 2025

وفي ذكرى المجزرة، شهدت محافظات سورية فعاليات جماهيرية، رفع خلالها المشاركون صور الضحايا، وطالبوا بمحاسبة المتورطين.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن نظام الأسد المخلوع نفذ 217 هجومًا بأسلحة كيميائية ضد مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة في سوريا منذ بدأ الثورة عام 2011.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.