انفجارات تهز شمال غزة.. عمليات نسف بـ”روبوتات مفخخة” وإطلاق نار عشوائي في جباليا (شاهد)

شهد قطاع غزة، اليوم الأحد، تصعيدا عسكريا جديدا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في غارات مكثفة على مناطق متفرقة، تزامنت مع عمليات برية وتفجير “روبوتات مفخخة” في جباليا شمالي القطاع.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باستمرار إطلاق النار بشكل عشوائي من طائرات “الكواد كابتر” الإسرائيلية باتجاه المواطنين في جباليا البلد والنزلة شمالي غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة استهدفت خان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى جباليا البلد والمعسكر، مع تقدم بري في حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق عدة شرق غزة، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية في جنوبي المدينة.

وقال “شهدت جباليا البلد وجباليا النزلة ليلة شديدة العنف حيث سُجّل تفجير ما يقارب 5 روبوتات ناسفة كبيرة أدّت إلى تدمير عشرات المنازل وانهيار أجزاء كبيرة من أبنية سكنية بشكل كامل”.

وأضاف المراسل “حتى اللحظة لا يُرصد أي تقدم واضح للمشاة الإسرائيليين على الأرض فيما تتحرك الآليات الثقيلة والمسيرات والروبوتات العسكرية بين الفينة والأخرى وتنفّذ عمليات تفجير محددة داخل المناطق المكتظة”.

وأشار إلى أن “الأوضاع الميدانية لا تزال متوترة للغاية والخطر مستمر في ظل استمرار الاستهداف العنيف وتوسع الدمار”.

عودة قوات من لواء 401 إلى القتال

المتحدث العربي باسم جيش الاحتلال قال إن فريق القتال من لواء 401 التابع للفرقة 162، يواصل القتال في منطقة جباليا.

وأشار المتحدث إلى أن القوات تعمل على “تدمير البنى التحتية والفوقية لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس“، وتحييد من وصفهم بـ”المخربين” وتعزيز السيطرة العملياتية في المنطقة.

وأضاف أن الجيش عثر على “مسار تحت أرضي” ودمر مبنى عسكريا كان يستخدم للتخطيط.

انفجارات ضخمة تهز شمالي غزة ومصادر محلية تؤكد أنها ناجمة عن عمليات النسف التي يشنها جيش الاحتلال باستخدام روبوتات مفخخة

أكثر من 62600 شهيد

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر استشهد منذ ساعات الفجر 12 مواطنا في مناطق متفرقة، بينهم:

4 شهداء من منتظري المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع.

3 شهداء متأثرين بجراحهم في قصف سابق على مدينة غزة.

3 شهداء في مناطق متفرقة من خان يونس.

شهيدة انتُشلت من تحت أنقاض مدرسة شهداء الزيتون.

شهيد في قصف إسرائيلي على شارع الثلاثيني بحي الزيتون.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ عدد الشهداء في غزة 62622 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 157673، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، في حصيلة غير نهائية بسبب استمرار انتشال الضحايا من تحت الركام.