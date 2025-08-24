حكومة غزة: النزوح جنوبا مستحيل والعجز الإيوائي يتجاوز 96%

قالت حكومة غزة إن أي نزوح إلى محافظات الجنوب شبه مستحيل، لأنها غير قادرة على استيعاب 1.3 مليون مُهجر قسريا من مدينة غزة، مشيرة إلى أن العجز في الإيواء بقطاع غزة يتجاوز 96%.

يأتي ذلك في ظل قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف مربعات كاملة في مدينة غزة شمالي القطاع، مع إلقاء مسيرة إسرائيلية منشورات على منطقتين بالمدينة، طالبت سكانها بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، وذلك في سياق خطة احتلال غزة كلها.

وفي بيان له، اليوم الأحد، عبر منصة تليغرام، أوضح مكتب الإعلام الحكومي بغزة أنه “في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة غزة، نحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة”.

وينفذ جيش الاحتلال عمليات نسف وتدمير واسعة للمربعات السكنية جنوبي وشرقي وشمالي مدينة غزة، ضمن هجوم متزامن يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي ضمن خطة تل أبيب لاحتلال المدينة، بحسب ما أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد (مقره جنيف) في بيان إلى أن “إسرائيل تنفذ خطة غير مشروعة لتدمير مدينة غزة وفرض هيمنتها العسكرية غير القانونية عليها”، موضحا أن: “العمليات الجارية تمثل مرحلة جديدة من جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

الاحتلال يسيطر على 77% من القطاع

وأضاف بيان حكومة غزة: “منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال الخيام ومستلزمات الإيواء، لم يدخل إلى غزة سوى نحو 10000 خيمة فقط، أي ما يعادل 4% من إجمالي الاحتياج البالغ 250 ألف خيمة وكرفان، وهو رقم يعكس حجم التلاعب والمماطلة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة”.

وتابع البيان “لا توجد أي خيام أو مستلزمات إيواء متوفرة على المعابر، بسبب العراقيل المعقدة التي يفرضها الاحتلال على عمل المنظمات الدولية، مما يفاقم معاناة مئات آلاف النازحين”.

وأردف: “في الوقت ذاته، لا تتوفر مساحات آمنة للنزوح في جنوب قطاع غزة، إذ يفرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على ما يقارب 77% من مساحة القطاع، مما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة ويهدد حياة النازحين”.

وحمّل المكتب الحكومي بغزة “الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة”.

وطالب بـ”تحرك دولي عاجل وفعّال لوقف قرار جريمة احتلال مدينة غزة، وإدخال الاحتياجات الإيوائية فورًا ودون قيود أو شروط”.

احتلال غزة

والجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه صدّق على خطط الجيش لاحتلال غزة، متوعدا بإطلاق نار كثيف وتهجير الفلسطينيين، ومهددا بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح (جنوب) وبيت حانون (شمال)، في إشارة إلى المناطق التي تعرضت لدمار واسع خلال الأشهر الماضية.

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، حيث اعتمدت بأغلبية الأصوات ما وصفتها بـالمبادئ الخمسة لإنهاء الحرب، وهي نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية.