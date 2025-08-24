حكومة غزة تحذر من “جريمة حرب كبرى” في الشمال وتطالب بتحرك عاجل لردع الاحتلال

حذرت حكومة غزة بشدة من كارثة إنسانية غير مسبوقة تلوح في الأفق، محملة مسؤوليتها لإسرائيل وأمريكا والمجتمع الدولي، وذلك على خلفية التهديدات المتكررة لجيش الاحتلال باجتياح مدينة غزة شمالي القطاع، التي تعد مركزا سكانيا مكتظا يقطنه أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، بينهم ما يزيد عن نصف مليون طفل.

“جريمة حرب كبرى”

ودان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان صدر اليوم الأحد، ما وصفه بـ”المخططات والتهديدات المتكررة” للاحتلال، مشير إلى أنها “تصعيد خطير وتهديد مباشر لحياة مئات آلاف المدنيين”.

وأكد البيان أن أي عملية اجتياح لمدينة غزة ستشكل “جريمة حرب كبرى”، خاصة في ظل ما وصفه بـ”التدمير الممنهج للمنظومة الصحية في محافظتي غزة والشمال”، والذي أدى إلى توقف المستشفيات عن العمل بكامل طاقتها، مما يفاقم الأزمة الإنسانية وينذر بعواقب وخيمة على حياة الآلاف.

انفجارات ضخمة تهز شمالي غزة ومصادر محلية تؤكد أنها ناجمة عن عمليات النسف التي يشنها جيش الاحتلال باستخدام روبوتات مفخخة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/HTv4zunem1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2025

“نية مبيّتة للقتل الجماعي والتهجير القسري”

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذه التهديدات “تكشف نية مبيّتة لارتكاب عمليات قتل جماعي وتهجير قسري”، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية بـ”الوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والدولية والتحرك العاجل والفوري لردع الاحتلال ووقف جرائمه، وحماية المدنيين، وضمان بقاء المنظومة الصحية فاعلة داخل المدينة”.

وشدد البيان على “صمود الشعب الفلسطيني العظيم على أرضه”، مؤكدا أن “هذه السياسات الإجرامية لن تنال من إرادته”.

ليلة شديدة العنف

وفي وقت سابق اليوم، أكد مراسل الجزيرة مباشر أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق عدة شرق غزة، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية في جنوبي المدينة.

وقال “شهدت جباليا البلد وجباليا النزلة ليلة شديدة العنف حيث سُجّل تفجير ما يقارب 5 روبوتات ناسفة كبيرة أدّت إلى تدمير عشرات المنازل وانهيار أجزاء كبيرة من أبنية سكنية بشكل كامل”.

وكانت منظمات الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، حذرت في بيان مشترك الجمعة، من أن انتشار المجاعة في قطاع غزة يجعل أكثر من نصف مليون شخص يعانون من ظروف “كارثية” تهدد حياتهم.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أكثر من 62 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 157 ألف جريج، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ومجاعة واسعة وفق المؤسسات الدولية.