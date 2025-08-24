داخلية غزة تحذر من مخططات الاحتلال وتدعو السكان إلى عدم الاستجابة لتهديداته

حذرت وزارة الداخلية في غزة من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهجير السكان وإفراغ محافظتي غزة والشمال من سكانهما.

وفي بيان لها، اليوم الأحد، أكدت الوزارة أن ما يرتكبه الاحتلال من جرائم يومية ومجازر بحق المدنيين، إلى جانب عمليات نسف الأحياء السكنية، باستخدام كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار، وممارسة كافة أشكال الإبادة الجماعية بشكل سافر يمثل ما سمته “وصمة عار في جبين الإنسانية”.

ودعت الداخلية “سكان مدينة غزة إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال وإرهابه، والتشبث بالبقاء ورفض النزوح القسري والانتقال إلى ما تبقى من محافظتي الوسطى وخان يونس“.

كما دعت الوزارة “المواطنين إلى البقاء في مناطق سكناهم، وفي حال الشعور بالخطر، الانتقال لأقرب مكان لمنطقة سكنهم يشعرون فيه الأمان”.

وأضافت “المواطنون عايشوا شهورا طويلة ويلات النزوح إلى الجنوب في بداية الحرب وعانوا الأمرين من أكاذيب الاحتلال وخداعه، لذلك ندعو إلى الحذر وعدم تكرار الخطأ”.

وناشدت الوازرة “المجتمع الدولي والوسطاء بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف جرائمه بحق المدنيين، ومنع تنفيذ مخططاته الرامية إلى تهجير سكان محافظتي غزة والشمال”.

إسرائيل تدمر مربعات سكنية بغزة

وفي وقت سابق اليوم، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتدمير واسعة للمربعات السكنية جنوبي وشرقي وشمالي مدينة غزة، ضمن هجوم متزامن يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي كجزء من خطة تل أبيب لاحتلال المدينة.

وأضاف المرصد (مقره جنيف) في بيان أن “إسرائيل تنفذ خطة غير مشروعة لتدمير مدينة غزة وفرض هيمنتها العسكرية غير القانونية عليها”.

وأوضح أن العمليات الجارية تمثل مرحلة جديدة من جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، حيث اعتمدت بأغلبية الأصوات ما وصفتها بـالمبادئ الخمسة لإنهاء الحرب، وهي نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية.